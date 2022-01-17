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В Забайкалье бизнес пострадал от паводков более чем на 21 млн рублей

В Забайкалье бизнес пострадал от паводков более чем на 21 млн рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Торговые объекты буквально затонули

В аппарат бизнес-омбудсмена Забайкальского края поступают обращения предпринимателей, у которых в связи с паводками в 2021 году были затоплены торговые объекты, расположенные в Балее и Шилке. Таких предпринимателей в настоящий момент 41, сумма ущерба составила более 21 миллиона рублей, сообщает официальный портал региона.

Аппарат уполномоченного обратился к губернатору Забайкальского края с предложением оказать содействие и обратиться в правительство России, чтобы поддержать предпринимателей, чье имущество пострадало во время паводков, выплатами субсидий.

Отмечается, что и сейчас, торговые объекты и другая коммерческая недвижимость предпринимателей находятся в зоне подтопления грунтовыми водами. В результате затопления бизнесмены несут огромные убытки, а некоторые вообще не имеют возможности работать.

Если пострадавшим жителям региона выплачиваются компенсации, то для предпринимателей такие выплаты не предусмотрены. Для бизнеса действует только программа льготного кредитования и микрозаймы.

Однако для предпринимателей кредиты не являются действенной мерой поддержки - отдавать их не имея возможности заработать, они не смогут.

На совещании по мерам поддержки предпринимателей в правительстве края аппарат уполномоченного обратился к Александру Осипову с предложением оказать содействие и обратиться в правительство России с целью выплаты субсидий ИП, частично или полностью утратившим своё имущество по аналогии с предоставлением субсидий аграриям при засухе, сообщает официальный портал региона.
предприниматели паводок

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