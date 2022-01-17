В Бурятии внесли изменения по аукционам по дровяным делянам

Изменён порядок участия топливоснабжающих организаций в аукционах



В Бурятии внесены изменения в закон «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений». Теперь перечень случаев дополнен пунктом о заготовке древесины для обеспечения жителей районов топливом, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- В таких электронных аукционах по дровяным делянам будут участвовать только топливоснабжающие организации. Они обязаны подтвердить свой статус соглашением с муниципалитетом о снабжении местных жителей дровами. Важно понимать, что перепродать другим организациям древесину они уже не смогут, - рассказал руководитель агентства лесного хозяйства Александр Мартынов,



В извещениях о проведении электронного аукциона для топливоснабжающих организаций будет указана цель заготовки древесины – «для организации теплоснабжения и снабжения населения топливом на территориях муниципальных образований в Республике Бурятия».



После заготовки древесины наступает обязанность по исполнению условий соглашения в части реализации дров.



Сейчас рассматривается проект постановления, который устанавливает порядок осуществления контроля за исполнением обязательств топливоснабжающими организациями.

