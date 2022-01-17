Торги выиграли четыре компании
В столице Бурятии подвели итоги электронного аукциона на ремонт 29 участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году на обновление дорог общей протяжённостью 30 км выделено 700 млн рублей, сообщают в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
Так, дороги по улицам Терешковой, Широких-Полянского, Павлова, Залесная, Комсомольская, проспекта Строителей, улицы Мокрова будет ремонтировать подрядная организация ООО «Доринвест».
Организация ООО «Дорстройинвест» займётся ремонтом дорог по улицам Блинова, О. Кошевого, Л. Шевцовой, Авиационная, проспекта Автомобилистов, улиц Лимонова, Маяковского, Столичная, Заиграевская, Дзержинского, Путейская, Клыпина, Шульца, Моховая, Сосновая, Банзарова, Куйбышева, Балтахинова, проспекта Победы.
По улицам Степная протока, Дорожная, Строителей ремонт проведет подрядная организация ООО «Транссфера».
Дороги от ул.3-я Транспортная до Бурятского республиканского индустриального техникума и по улице Красноармейская проведет подрядчик ООО «БСК».
В комитете отмечают, что все выбранные для ремонта дороги социально важны. По многим из них проходит движение общественного транспорта и осуществляется подъезд к жилмассиву. Они обеспечивают подъездной путь к детсадам и школам, учреждениям культуры, больницам, поликлиникам, базам отдыха и гостиницам.
В 2021 году в Улан-Удэ по нацпроекту отремонтировали 30 участков дорог протяжённостью 34 км.
В Улан-Удэ определили подрядчиков по ремонту дорог
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