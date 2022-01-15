Речь идёт о предпринимателях, чьи доходы упали на 30% и более процентов
Глава Минэкономразвития Забайкальского края Александр Бардалеев предложил снизить налоги для бизнеса, который особенно сильно пострадал от коронавирусных ограничений, сообщает официальный портал региона.
Сообщается, что самые большие убытки за время пандемии и из-за вынужденных нерабочих дней понесли детские игровые комплексы, сфера дошкольного образования и общественного питания.
- Для тех предпринимателей, чьи доходы упали на 30% и больше мы могли бы снизить ставки по УСН до 1%, доходы-расходы до 5%. Эта мера поддержала бы минимум 600 предпринимателей. Ее мы предлагаем ввести и для тех, кто ведёт бизнес в отдаленных районах Забайкалья и там, где население меньше тысячи человек. А таких ещё 350, - заявил Александр Бардалеев.
Свои пожелания высказали и сами бизнесмены. Они настаивали на послаблении и снятии некоторых антиковидных ограничений. Например, отменить проверку QR-кодов в торговых центрах, снизить число проверок на соблюдение мер безопасности в районах края. Владельцы кинотеатров просили разрешения о допуске в зрительные залы большего числа гостей.
Губернатор региона Александр Осипов в свою очередь отметил, что предложения бизнеса понятны и справедливы, но правительство пока действует исключительно в интересах здоровья забайкальцев.
- Кинотеатрам разрешено заполнять не 50, а 70% залов. В этой части пожелания предпринимателей услышаны. Будем и дальше действовать, исходя из обстановки с заболеваемостью и под чутким вниманием органов Роспотребнадзора. Что касается поддержки бизнеса, то она будет. Сейчас произведём все нужные расчёты и начнём искать необходимые средства, - Осипов.
В Забайкалье бизнесу, сильно пострадавшему от COVID-ограничений, могут снизить налоги
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 15.01.2022
Речь идёт о предпринимателях, чьи доходы упали на 30% и более процентов
Бизнес, 14.01.2022
Пассажирка обратилась в суд после того, как таксист побил её
Бизнес, 14.01.2022
Работодателю выдали предписание
Составлены очередные протоколы за отсутствие масок
Солнечный свет на ферме заменен Led-лампами
Слетать без вреда для кошелька можно в столицу страны и в Новосибирск
Бизнес, 12.01.2022
Речь идёт о магазинах в торговых центрах
Бизнес, 11.01.2022
Выставка состоится в июне этого года
Бизнес, 11.01.2022
За сутки мобильные группы составили более 20 протоколов
Бизнес, 10.01.2022
Ex libris — первая в Улан-Удэ и вторая в России независимая библиотека
Бизнес, 10.01.2022
Мужчина получил профзаболевание за 35 лет работы
Бизнес, 08.01.2022
«Новогодние праздники отгремели, впереди нас ждут месяцы с низкими продажами», - отмечает предприниматель
Бизнес, 03.01.2022
Подработать можно в свободное время и в выходные дни
Бизнес, 03.01.2022
Весь урожай полностью раскупается
Бизнес, 31.12.2021
Такие результаты показал опрос Сбера