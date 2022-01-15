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В Забайкалье бизнесу, сильно пострадавшему от COVID-ограничений, могут снизить налоги

В Забайкалье бизнесу, сильно пострадавшему от COVID-ограничений, могут снизить налоги
Бизнес,  Фото:pexels.com
Речь идёт о предпринимателях, чьи доходы упали на 30% и более процентов

Глава Минэкономразвития Забайкальского края Александр Бардалеев предложил снизить налоги для бизнеса, который особенно сильно пострадал от коронавирусных ограничений, сообщает официальный портал региона.

Сообщается, что самые большие убытки за время пандемии и из-за вынужденных нерабочих дней понесли детские игровые комплексы, сфера дошкольного образования и общественного питания.

- Для тех предпринимателей, чьи доходы упали на 30% и больше мы могли бы снизить ставки по УСН до 1%, доходы-расходы до 5%. Эта мера поддержала бы минимум 600 предпринимателей. Ее мы предлагаем ввести и для тех, кто ведёт бизнес в отдаленных районах Забайкалья и там, где население меньше тысячи человек. А таких ещё 350, - заявил Александр Бардалеев.

Свои пожелания высказали и сами бизнесмены. Они настаивали на послаблении и снятии некоторых антиковидных ограничений. Например, отменить проверку QR-кодов в торговых центрах, снизить число проверок на соблюдение мер безопасности в районах края. Владельцы кинотеатров просили разрешения о допуске в зрительные залы большего числа гостей.

Губернатор региона Александр Осипов в свою очередь отметил, что предложения бизнеса понятны и справедливы, но правительство пока действует исключительно в интересах здоровья забайкальцев.

- Кинотеатрам разрешено заполнять не 50, а 70% залов. В этой части пожелания предпринимателей услышаны. Будем и дальше действовать, исходя из обстановки с заболеваемостью и под чутким вниманием органов Роспотребнадзора. Что касается поддержки бизнеса, то она будет. Сейчас произведём все нужные расчёты и начнём искать необходимые средства, - Осипов.

Забайкальский край

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