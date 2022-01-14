В Бурятии работнику не оплатили неиспользованный отпуск

Работодателю выдали предписание



В Бурятии работодатель при увольнении сотрудника не произвёл оплату компенсации за неиспользованный отпуск. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Бурятии.



Кроме того, в ходе внеплановой проверки на предприятии был установлено нарушение по начислению и выплате заработной платы. Там не применялся районный коэффициент и положенная процентная надбавка.



После вмешательства государственной инспекцией труда в Бурятии права работника восстановлены.



Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание.

