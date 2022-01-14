 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

В Бурятии работнику не оплатили неиспользованный отпуск

В Бурятии работнику не оплатили неиспользованный отпуск
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Работодателю выдали предписание

В Бурятии работодатель при увольнении сотрудника не произвёл оплату компенсации за неиспользованный отпуск. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Бурятии.

Кроме того, в ходе внеплановой проверки на предприятии был установлено нарушение по начислению и выплате заработной платы. Там не применялся районный коэффициент и положенная процентная надбавка.

После вмешательства государственной инспекцией труда в Бурятии права работника восстановлены.

Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание.
работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проверяющие обнаружили отсутствие запасов антисептика
В Улан-Удэ проверяющие обнаружили отсутствие запасов антисептика
Бизнес, 13.01.2022
Составлены очередные протоколы за отсутствие масок
Самозанятый иркутянин выращивает клубнику в подвале многоэтажки
Самозанятый иркутянин выращивает клубнику в подвале многоэтажки
Бизнес, 13.01.2022
Солнечный свет на ферме заменен Led-лампами
В Улан-Удэ появились субсидированные билеты в Москву
В Улан-Удэ появились субсидированные билеты в Москву
Бизнес, 13.01.2022
Слетать без вреда для кошелька можно в столицу страны и в Новосибирск
В некоторые читинские «Абсолюты» пускают только с QR-кодом
В некоторые читинские «Абсолюты» пускают только с QR-кодом
Бизнес, 12.01.2022
Речь идёт о магазинах в торговых центрах
В Улан-Удэ в кафе и ТЦ не проверяли сертификаты о вакцинации
В Улан-Удэ в кафе и ТЦ не проверяли сертификаты о вакцинации
Бизнес, 11.01.2022
За сутки мобильные группы составили более 20 протоколов
В Улан-Удэ открыли первую частную библиотеку
В Улан-Удэ открыли первую частную библиотеку
Бизнес, 10.01.2022
Ex libris — первая в Улан-Удэ и вторая в России независимая библиотека
Кузнец отсудил у крупных предприятий Бурятии компенсацию
Кузнец отсудил у крупных предприятий Бурятии компенсацию
Бизнес, 10.01.2022
Мужчина получил профзаболевание за 35 лет работы
«Бизнес достаточно заплатил»: Главу Бурятии просят отменить QR-коды
«Бизнес достаточно заплатил»: Главу Бурятии просят отменить QR-коды
Бизнес, 08.01.2022
«Новогодние праздники отгремели, впереди нас ждут месяцы с низкими продажами», - отмечает предприниматель
В Бурятии представили топ-10 вакансий для подработки в январские праздники
В Бурятии представили топ-10 вакансий для подработки в январские праздники
Бизнес, 03.01.2022
Подработать можно в свободное время и в выходные дни
Четверть россиян в следующем году хотят найти новую работу
Четверть россиян в следующем году хотят найти новую работу
Бизнес, 31.12.2021
Такие результаты показал опрос Сбера
Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером
Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером
Бизнес, 31.12.2021
Сбер выпустил новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером»
Сбер сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Сбер сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Бизнес, 30.12.2021
Бурятское отделение поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует об изменениях в режиме работы офисов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^