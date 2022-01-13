Составлены очередные протоколы за отсутствие масок
В столице Бурятии продолжают работу мобильные группы по контролю мер профилактики коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки рейды проведены на 215 объектах, проверены 450 граждан, сообщает администрация города.
За нарушения требований антиковидного режима составлен 21 административный протокол, из которых 11 – на должностных лиц, четыре – на граждан, шесть – на юридических лиц.
- За нарушение масочного режима при работе с посетителями и клиентами к административной ответственности привлечены должностные лица в кафе «Чан Цин» по Хоца Намсараева, 7А, в магазине «Наши продукты» по ул. Чертенкова, 1 и ТД «Барис» по ул. Куйбышева, 29А, - сообщает мэрия.
Выявлены и другие нарушения.
- Нарушения в организации особого дезинфекционного режима и отсутствие запасов антисептика зафиксированы в продовольственном магазине «777» по ст. Дивизионная, 3-й участок, микрокредитной компании «Агора» по ул. Калашникова, 10, парикмахерской «Вита» по ул. Бабушкина, 14Б и др., - сообщили в администрации города.
Группа по контролю мер профилактики на общественном транспорте проверила 25 транспортных средств и 280 пассажиров. Составлено три протокола на пассажиров маршрутов №3 и №33.
Всего с апреля 2020 года мобильные группы составили 4237 административных протокола, из них 2242 на физических лиц, 1495 на должностных лиц и 500 на юридических лиц (ИП).
В Улан-Удэ проверяющие обнаружили отсутствие запасов антисептика
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