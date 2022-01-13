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Самозанятый иркутянин выращивает клубнику в подвале многоэтажки

Самозанятый иркутянин выращивает клубнику в подвале многоэтажки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Солнечный свет на ферме заменен Led-лампами

Иркутянин Игорь Попов победил в конкурсе «Предпринимательский прорыв 2021 года» в номинации «Самозанятый». Получив экономическое образование, Игорь несколько лет работал в банковской сфере, в страховании. Клубника изначально была его хобби, сообщает газета «Областная».

- В интернете он нашёл много информации, как благодаря развитию современных технологий в Израиле, Голландии, США и других странах люди научились выращивать ягоду в закрытом помещении, используя светодиодные лампы, минеральную вату и капельный полив, - сообщает газета.

На площади около 100 кв. м, предприниматель высадил тысячу кустов клубники из голландских питомников. Через 45 дней получил первый урожай. Ему удалось собрать около 150 кг клубники. Пока Игорь Попов отрабатывает технологию, чтобы полноценно выйти на рынок. Для этого ему нужно посадить 10 тыс. кустов.

- Солнечный свет на ферме заменен Led-лампами. Климат поддерживается мощным кондиционером, приточно-вытяжной системой и осушителем. Вентиляторы создают аналог ветра. Время работы освещения, подача CO2 (углекислый газ) для фотосинтеза, проветривание, капельный полив, температура дня-ночи, влажность – все эти параметры регулируются автоматически и отображаются на мобильном телефоне предпринимателя. И даже есть шмели для опыления, - отмечает «Областная газета».
предприниматели

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