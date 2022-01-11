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Минсельхоз России утвердил проведение Сибирско-Дальневосточной выставки овец в Чите

Минсельхоз России утвердил проведение Сибирско-Дальневосточной выставки овец в Чите
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Выставка состоится в июне этого года

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев подписал приказ о проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых ведомством страны в 2022 году, сообщает официальный портал Забайкальского края.

В список вошла Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз (0+), которая состоится в Чите.

- В перечень мероприятий, организуемых при информационной поддержке министерства сельского хозяйства России, вошла 18-я Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. Ответственным за проведение традиционного события, которое в июне пройдет в Чите, назначен департамент животноводства минсельхоза РФ, - рассказал заместитель руководителя краевого аграрного ведомства Александр Тюкавкин.

До 2019 года крупнейшая за Уралом межрегиональная выставка племенных овец и коз 15 лет подряд проводилась в Чите, а последние два года в столице Бурятии - Улан-Удэ.

Однако губернатор Забайкалья Александр Осипов поставил задачу вернуть выставку на историческую родину, ведь ежегодно порядка 80% племенных хозяйств, участвующих в мероприятии представляют Забайкальский край.

В 2021 году победителем Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз стал агрокооператив «Кусочи» из Могойтуйского района Забайкальского края.
выставка сельское хозяйство

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