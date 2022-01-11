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В Улан-Удэ в кафе и ТЦ не проверяли сертификаты о вакцинации

В Улан-Удэ в кафе и ТЦ не проверяли сертификаты о вакцинации
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки мобильные группы составили более 20 протоколов

Ежедневно в столице Бурятии 12 мобильных групп проверяют соблюдение антиковидных мер в общественных местах. По три группы работают в каждом районе города, две группы - в общественном транспорте и одна группа на объектах торговли, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

В ходе рейдов 10 января мобильные группы проверили 257 объектов, 565 граждан. Нарушения были зафиксированы на 28 объектах, составлено 22 протокола, из которых 13 – на должностных лиц, четыре – на юридических и четыре – на граждан.

- За отсутствие проверки у посетителей документов о вакцинации протоколы составлены на владельца кафе «Закусочная» по пр. 50-летия Октября, 6 и должностных лиц ТЦ «Сагаан Морин» ул. Гагарина, 25, - сообщает администрация Улан-Удэ.

Выявлен и ряд других нарушений.

- За нарушение масочного режима и отсутствие журнала термометрии протокол об административном правонарушении составлен на должностное лицо торговой компании «ЭкоСад» по пр. 50-летия Октября, 19. В парикмахерской на Терешковой, 24а парикмахер не соблюдал режимы дезинфекции и проветривания помещения. Непроведение дезинфекции или неправильное ведение журналов дезинфекции также зафиксировано в компьютерном клубе «Ultimate» ул. Солнечная, 21б, ИП Урбаева «Кофейня» ул. Сахьяновой, 9/14, ИП Рыбаков А.Н. павильоне белья № 29ТЦ «Удинский Пассаж», ИП Сангадиева Ю.А. павильон одежды № 252 ТЦ «Гэлэкси», ИП Меркушев П.В. бутик одежды № 56 ТЦ «Столичный», - перечислили в пресс-службе администрации города.

За нарушение масочного режима составлено четыре протокола на пассажиров маршрутов № 29, № 55, № 77 и № 95.

10 января на заседании республиканского оперштаба по коронавирусу принято решение об усилении профилактических мер в связи с угрозой завоза и распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». На предприятиях и организациях, на объектах торговли и оказания услуг будет усилен входной «фильтр», дезинфекционный режим, контрольные мероприятия со стороны мобильных групп и другие профилактические меры.


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