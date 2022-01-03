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В Бурятии представили топ-10 вакансий для подработки в январские праздники

В Бурятии представили топ-10 вакансий для подработки в январские праздники
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Подработать можно в свободное время и в выходные дни

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, где в Бурятии можно подработать в январские праздники.

В этот период новый персонал традиционно набирают компании из отрасли ритейла, службы доставки, такси, а также кафе и рестораны. Стоит отметить, что большинство предложений для подработки предполагают не только временное, но и длительное сотрудничество – работу по совместительству несколько часов в неделю.

- На сегодняшний день в Бурятии, по данным hh.ru, открыто около 320 вакансий для подработки в свободное время и выходные дни, - отмечает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДФО.

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