В Бурятии представили топ-10 вакансий для подработки в январские праздники

Подработать можно в свободное время и в выходные дни
Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, где в Бурятии можно подработать в январские праздники.
В этот период новый персонал традиционно набирают компании из отрасли ритейла, службы доставки, такси, а также кафе и рестораны. Стоит отметить, что большинство предложений для подработки предполагают не только временное, но и длительное сотрудничество – работу по совместительству несколько часов в неделю.
- На сегодняшний день в Бурятии, по данным hh.ru, открыто около 320 вакансий для подработки в свободное время и выходные дни, - отмечает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДФО.
Подработать можно в свободное время и в выходные дни
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