В Бурятии представили топ-10 вакансий для подработки в январские праздники

- На сегодняшний день в Бурятии, по данным hh.ru, открыто около 320 вакансий для подработки в свободное время и выходные дни, - отмечает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДФО.





Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, где в Бурятии можно подработать в январские праздники.В этот период новый персонал традиционно набирают компании из отрасли ритейла, службы доставки, такси, а также кафе и рестораны. Стоит отметить, что большинство предложений для подработки предполагают не только временное, но и длительное сотрудничество – работу по совместительству несколько часов в неделю.