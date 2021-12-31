Такие результаты показал опрос Сбера
Завершая уходящий год, россияне традиционно подводят его результаты и ставят новые цели.
Как показал совместный опрос СК «Сбербанк страхование жизни» и СК «Сбербанк Страхование», больше всего в следующем году россияне хотят найти новую работу. Так ответил каждый четвёртый (24% опрошенных).
Любопытно, что в конце 2019 года такое новогоднее обещание дали всего 13% респондентов, сообщает пресс-служба Сбера.
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Лицензия на осуществление страхования СЖ №3692 (вид деятельности – добровольное страхование жизни). Лицензия на осуществление страхования СЛ №3692 (вид деятельности - добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия.
ООО СК «Сбербанк страхование». Лицензии Банка России: СИ № 4331 выдана 12.10.2020 бессрочно, СЛ № 4331 выдана 12.10.2020 бессрочно, ПС № 4331 выдана 12.10.2020 бессрочно, ОС № 4331 – 05 выдана 12.10.2020 бессрочно, ОС № 4331 – 04 выдана 12.10.2020 бессрочно, ОС № 4331-03 выдана 10.06.2021 бессрочно.
Четверть россиян в следующем году хотят найти новую работу
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