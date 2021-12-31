Четверть россиян в следующем году хотят найти новую работу

Такие результаты показал опрос Сбера



Завершая уходящий год, россияне традиционно подводят его результаты и ставят новые цели.



Как показал совместный опрос СК «Сбербанк страхование жизни» и СК «Сбербанк Страхование», больше всего в следующем году россияне хотят найти новую работу. Так ответил каждый четвёртый (24% опрошенных).



Любопытно, что в конце 2019 года такое новогоднее обещание дали всего 13% респондентов, сообщает пресс-служба Сбера.



Справка



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ООО СК «Сбербанк страхование». Лицензии Банка России: СИ № 4331 выдана 12.10.2020 бессрочно, СЛ № 4331 выдана 12.10.2020 бессрочно, ПС № 4331 выдана 12.10.2020 бессрочно, ОС № 4331 – 05 выдана 12.10.2020 бессрочно, ОС № 4331 – 04 выдана 12.10.2020 бессрочно, ОС № 4331-03 выдана 10.06.2021 бессрочно.

