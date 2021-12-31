Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером

Сбер выпустил новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером»



Сбер и компании его экосистемы к наступающим новогодним каникулам выпустили новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером» — подборку интересного развивающего контента для школьников от 7 до 16 лет и их родителей.



Материалы на сайте структурированы не только по возрасту, но и по формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть.



В проект входят следующие активности: лекция популяризатора науки; экскурсии и мастер-классы для детей и родителей; онлайн-игра; познавательные видео; саундтреки из любимых отечественных и зарубежных мультфильмов; сказки народов мира в исполнении известных актёров и произведения классической музыки в адаптации для детей.



Кроме того, в проекте приняли участие ведущие музеи России, которые предоставили свои образовательные и развлекательные онлайн-активности: плейлисты, квесты, лекции, видеоуроки, мастер-классы об искусстве и науке для всей семьи.



В проекте участвуют: Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Еврейский музей и центр толерантности, ВДНХ, музей космонавтики, музей советских игровых автоматов, Дарвиновский музей, музей Победы, музей архитектуры имени Щусева, музей русского импрессионизма, Русский музей и политехнический музей.



Также в проект войдут мультфильмы в мультимедийном сервисе; конкурс, который поможет научиться классным движениям на льду; подкасты для всей семьи; подкасты для детей; новогоднее шоу от телеканала.



С новыми новогодними развлечениями от Сбера можно ознакомиться на портале Сбера.



Возрастное ограничение 6+



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