Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером

Сбер выпустил новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером»
Сбер и компании его экосистемы к наступающим новогодним каникулам выпустили новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером» — подборку интересного развивающего контента для школьников от 7 до 16 лет и их родителей.
Материалы на сайте структурированы не только по возрасту, но и по формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть.
В проект входят следующие активности: лекция популяризатора науки; экскурсии и мастер-классы для детей и родителей; онлайн-игра; познавательные видео; саундтреки из любимых отечественных и зарубежных мультфильмов; сказки народов мира в исполнении известных актёров и произведения классической музыки в адаптации для детей.
Кроме того, в проекте приняли участие ведущие музеи России, которые предоставили свои образовательные и развлекательные онлайн-активности: плейлисты, квесты, лекции, видеоуроки, мастер-классы об искусстве и науке для всей семьи.
В проекте участвуют: Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Еврейский музей и центр толерантности, ВДНХ, музей космонавтики, музей советских игровых автоматов, Дарвиновский музей, музей Победы, музей архитектуры имени Щусева, музей русского импрессионизма, Русский музей и политехнический музей.
Также в проект войдут мультфильмы в мультимедийном сервисе; конкурс, который поможет научиться классным движениям на льду; подкасты для всей семьи; подкасты для детей; новогоднее шоу от телеканала.
С новыми новогодними развлечениями от Сбера можно ознакомиться на портале Сбера.
Возрастное ограничение 6+
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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