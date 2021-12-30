Сбер сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни

Бурятское отделение поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует об изменениях в режиме работы офисов с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года



Режим работы СберБанка в новогодние праздники:

31 декабря работают 43 офиса в Республике Бурятия, в том числе 20 офисов в г. Улан-Удэ. Режим работы сокращён – офисы работают до 15 часов.

1 и 2 января 2022 года – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.

3 января 2022 года – работают дежурные офисы по адресам г. Улан-Удэ ул. Родины, 1, ул. Терешковой, 2а, ул. Ленина, 15а.

4 января 2022 года – работают дежурные офисы по адресам г. Улан-Удэ ул. Шумяцкого, 2, ул. Ключевская, 8а, ул. Октябрьская, 15, ул. Победы, 10, ул. Боевая, 5г.

5 января 2022 года - работают дежурные офисы по адресам г. Улан-Удэ ул. Балтахинова, 13, ул. Шумяцкого, 2, ул. Боевая, 5г, ул. Гагарина, 25, ул. Туполева, 20-20а, ул. Кабанская, 13б/2, пр. Строителей, 18, ул. Терешковой, 11; г. Северобайкальск ул. Полиграфистов, 18.

6 января - работают дежурные офисы по адресам г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15в, ул. Ключевская, 70а, ул. Смолина, 52, ул. Калашникова, 11, ул. Боевая, 5г, ул. Гагарина, 60, ул. Шумяцкого, 2, ул. Родины, 1, пгт.Селенгинск, микрорайон Берёзовый, 3а.

Режим работы 31 декабря 2021 года и в период с 1 по 6 января 2022 года сокращён – офисы работают до 15 часов.

7 января 2022 года – нерабочий праздничный день для всех офисов банка.

8 и 9 января 2022 года – работают офисы по графику субботы и воскресенья.



С 10 января 2022 года все офисы начинают работу в обычном режиме. Режим работы индивидуален для каждого офиса, он указан в самом офисе СберБанка, в мобильном приложении СберБанк Онлайн (раздел «Офисы и банкоматы. На карте»). График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

- 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).



Для юридических лиц информация доступна по номерам:

- 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

- 7 495 665-5-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

- 8 800 5555 777 (для звонков с любых телефонов на территории России);

- также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес.



Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания в эти дни будут работать в стандартном режиме.



В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.



При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в офисах — по графику работы. Вклады, срок окончания которых приходится на 31 декабря - 9 января включительно, будут пролонгированы 10 января. При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада без потери процентов. Для этого не нужно ходить в офис — можно воспользоваться мобильным приложением или веб-версией СберБанк Онлайн.



Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения. Если на имеющихся счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без начисления неустойки, изменения размера платежа и его частей, направляемых на погашение кредита и уплату процентов за пользование кредитом.



Обслуживание корпоративных клиентов в период с 31 декабря по 9 января включительно в офисах банка не проводится.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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