В Улан-Удэ ковидные нарушения выявили в очередных магазинах и кафе

За сутки мобильные группы проверили 239 организаций
В ходе рейдов 27 декабря в Улан-Удэ мобильные группы по проверке соблюдения санэпидрежима проверили 239 организаций и 710 граждан.
Сотрудники провели 330 профилактических бесед о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции, на нарушителей было составлено 23 протокола, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.
- Сотрудники зафиксировали нарушение масочного режима в магазинах «Фрукты и овощи», Rich Family, «Вестфалика», «Кальцедония», «Глория Джинс», в салоне сотовой связи «Связной», в кафе Nomad и «Сабвей». Должностные лица в АО «Альфа-Банк» и ТГ «СМИТ» неправильно вели журналы дезинфекции, - сообщает администрация города.
Продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте.
Так, накануне мобильные группы проверили 62 транспортных средства и составили протоколы на пассажиров маршрутов №29, №40, №97 и №100.
Всего по результатам рейдовых мероприятий, проведенных с апреля 2020 года, составлено 4170 административных протоколов, из них: 2224 - на физических, 1461 – должностных и 485 –юридических лиц.
За несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или штраф - гражданам до 1,5 тысяч рублей, должностным лицам до 7,5 тысяч рублей, юрлицам до 25 тысяч рублей.
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Бизнес, Фото:
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