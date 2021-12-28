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Более 2000 школьников прошли отбор олимпиады по искусственному интеллекту

Более 2000 школьников прошли отбор олимпиады по искусственному интеллекту
Бизнес, 
Они лучше всех справились с заданиями по математике и информатике

2371 участник прошёл во второй этап совместного профиля «Искусственный интеллект» академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и национальной технологической олимпиады. Они лучше всех справились с отборочными заданиями по математике и информатике.

В рамках второго этапа участники решают две задачи по машинному обучению. Индивидуальные задачи заключаются в сегментировании рукописного текста на фотографиях школьных тетрадей. Участники олимпиады работают с фотографиями разлинованных тетрадных листов с рукописным текстом, разрабатывают алгоритм, который сможет определить, относится ли пиксель изображения к тексту или нет. Вторая задача рассчитана на команды. Они продолжат работать с фотографиями школьных тетрадей, но им предстоит научить алгоритм распознавать рукописный текст.

- Приятно наблюдать, с каким энтузиазмом ребята берутся за решение не самых простых, но очень важных задач. Большинство участников в будущем станет специалистами, которые будут развивать отечественный IT-сектор. Хочется пожелать тем, кто уже прошёл отборочный этап, удачи, упорства и оставаться такими же амбициозными — это им пригодится не только во время этой олимпиады, но и на всём протяжении профессиональной карьеры, - заявил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

- Результаты решения задачи по распознаванию рукописного текста имеют большое значение для улучшения качества образовательного процесса. Они помогут снять часть нагрузки с педагогов, связанной с проверкой рутинных заданий на отработку навыков и запоминание правил. Позволят персонализировать образовательный процесс и дадут возможность проводить глубокую аналитику прогресса отдельного ученика, группы, класса, параллели или даже всей школы, - сообщил Пётр Положевец, исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Всего для участия в Олимпиаде в 2021–2022 годах зарегистрировались 7109 учеников 7–11 классов из 80 регионов России и 13 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Украины, Киргизии, Эфиопии, Германии, Молдовы, Армении, Узбекистана, Афганистана, Сербии, Индии, Вьетнама. Общее число участников на 40% больше, чем в прошлом году, причем треть из них — девушки.

Победители и призеры профиля «Искусственный интеллект» смогут воспользоваться преимуществом при поступлении в ведущие вузы страны. Недавно к списку высших учебных заведений, которые предоставят участникам лучших команд преференции при поступлении, присоединились Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Так, в правилах приема на 2022 год зафиксировано, что абитуриенты, показавшие высокие результаты в Олимпиаде, получат по 100 баллов по профильному предмету при поступлении на ряд высокотехнологичных специальностей.

Финалисты Олимпиады по ИИ будут определены в январе, а финал соревнований пройдёт весной 2022 года.

Профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады проходит в третий раз. Соревнование проводится в партнёрстве с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке SberAI. В 2020 году данный профиль стал вторым по популярности среди всех направлений олимпиады. Для успеха в олимпиаде школьникам нужно разбираться в ключевых алгоритмах и структурах данных, владеть основными инструментами машинного обучения и уметь программировать на Python. Также полезным будет знание основ математической статистики, математического анализа, теории вероятностей и линейной алгебры. Всему этому можно обучиться на бесплатном онлайн-курсе по машинному обучению и анализу данных академии искусственного интеллекта для школьников. В ходе соревнований ведущие эксперты страны в сфере ИИ проведут дополнительные обучающие вебинары, на которых участники смогут углубиться в тему распознавания текстов и получат обратную связь по своим решениям.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. 
Сбер Сбербанк

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