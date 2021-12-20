В квартире улан-удэнца «смыло» ремонт из-за бракованного крана

Улан-удэнец отсудил ущерб у строительной компании



Судебные приставы взыскали со строительной фирмы в пользу улан-удэнца 141 тысячу рублей материального ущерба за потоп в квартире из-за строительных недостатков. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии, не раскрывая при этом название фирмы-застройщика.



Между мужчиной и застройщиком был заключен договор участия в долевом строительстве жилья. Однако через некоторое время после переезда в новую квартиру улан-удэнец обнаружил недостатки выполненного ремонта.



Вскоре в квартире произошло затопление в результате прорыва крана горячей воды. Было повреждено напольное покрытие в зале, а также двери санузла и зала, смыло краску по периметру квартиры над половым плинтусом, повреждён диван, вздулись ножки стола. Как выяснилось, причиной образования трещины в запорном кране является производственный брак шарового крана.



Суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований потерпевшего и взыскании в его пользу материального ущерба, штрафа и компенсации морального вреда в размере 141 тысячи рублей.



На сегодняшний день взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшей стороне в полном объёме.





