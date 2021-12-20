Улан-удэнец отсудил ущерб у строительной компании
Судебные приставы взыскали со строительной фирмы в пользу улан-удэнца 141 тысячу рублей материального ущерба за потоп в квартире из-за строительных недостатков. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии, не раскрывая при этом название фирмы-застройщика.
Между мужчиной и застройщиком был заключен договор участия в долевом строительстве жилья. Однако через некоторое время после переезда в новую квартиру улан-удэнец обнаружил недостатки выполненного ремонта.
Вскоре в квартире произошло затопление в результате прорыва крана горячей воды. Было повреждено напольное покрытие в зале, а также двери санузла и зала, смыло краску по периметру квартиры над половым плинтусом, повреждён диван, вздулись ножки стола. Как выяснилось, причиной образования трещины в запорном кране является производственный брак шарового крана.
Суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований потерпевшего и взыскании в его пользу материального ущерба, штрафа и компенсации морального вреда в размере 141 тысячи рублей.
На сегодняшний день взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшей стороне в полном объёме.
В квартире улан-удэнца «смыло» ремонт из-за бракованного крана
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 17.12.2021
Безответственные получатели бюджетных денег подставляют нормальные частные детсады
Бизнес, 17.12.2021
По 180 книг получили БРИЭТ, ВСГИК, БГУ и ВСГУТУ
Мероприятие проводилось в Бутинском дворце
Отделочные материалы поступят в оптовую и розничную продажу уже в следующем году
В одной из торговых точек не следили за дезинфекцией
Эвакуатор в красной шапке Деда Мороза курсирует в столице Бурятии
Закладка катамаранов запланирована на 1 квартал 2022 года
СберБанк совместно со СберЗвуком запустил проект «Голос поколения 2021»
Нововведения позволят пресечь незаконный оборот древесины и отслеживать её перемещения
Есть компании, где сотрудники сами массово отказались от новогодней вечеринки
Проблемный объект достраивает новый подрядчик
Он не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора
Светлана Цыбикдоржиева поделится своим опытом с российскими туроператорами
Международное мероприятие состоялось в 33-й раз
Фермерскому хозяйству грозит штраф или приостановление деятельности