Книги студентам Бурятии – в честь 180-летия Сбербанка

По 180 книг получили БРИЭТ, ВСГИК, БГУ и ВСГУТУ



Байкальский банк Сбербанка пополнил научные фонды четырёх образовательных учреждений Бурятии коллекцией изданий из библиотеки корпоративного университета банка. 180 книг для обновления каждой библиотеки образовательных учреждений Сбер вручил в честь 180-летия Сбербанка, отмечаемого в 2021 году.



Студенты и преподаватели Бурятского республиканского информационно-экономического техникума, Восточно-Сибирского государственного института культуры, Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова, в т.ч. колледжа БГУ, и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления могут познакомиться с произведениями новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира на различную тематику.



Коллекция книг в Сбербанке впервые была сформирована в 2009 году, тогда же, специально по заказу банка, на русском языке было издано более 80 книг. Издания объединены идеей помочь человеку настроить себя на самосовершенствование и раскрытие внутреннего потенциала. Книги из серии «Библиотека Сбербанка» открывают опыт успешных людей, являются квинтэссенцией простых правил и законов поведения, выстраивания характера, своего дела, взаимоотношений с близкими и коллегами по работе, которые заслуживают того, чтобы их применить и развить. Ежегодно коллекция книг продолжает пополняться новыми поступлениями.



- Дарить подарки в свой день рождения – это уже традиция Сбербанка. Пополнение библиотек – это ещё один шаг в расширении кругозора, в получении новых знаний у молодёжи. Авторы книг – известные в мире бизнеса эксперты и практики. Думаю, будущим профессионалам будет интересно почитать и о цифровых трендах в мире и о том, как достигать баланса на пути к раскрытию внутреннего потенциала. Каждому вузу или ссузу мы передали по 180 книг – символическая цифра в год 180-летия Сбербанка и такие «умные подарки» были направлены в учебные заведения Иркутской области, Бурятии, Якутии и Забайкалья, - заявила Елена Хохрякова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

