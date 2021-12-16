В одной из торговых точек не следили за дезинфекцией
Гусиноозёрский городской суд в Бурятии рассмотрел административные материалы, предоставленные сотрудниками Роспотребнадзора в отношении индивидуальных предпринимателей.
- В ходе проверки магазина «Планета одежды и обуви» в Гусиноозёрске установлено, что на данном объекте не проводились мероприятия по обеззараживанию воздуха, нарушен дезинфекционный режим. В магазине «Московская ярмарка» также не соблюдались профилактические мероприятия, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд признал виновными индивидуальных предпринимателей в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа по 25 тысяч рублей каждому.
Двух предпринимателей в Бурятии оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В одной из торговых точек не следили за дезинфекцией
Эвакуатор в красной шапке Деда Мороза курсирует в столице Бурятии
Закладка катамаранов запланирована на 1 квартал 2022 года
СберБанк совместно со СберЗвуком запустил проект «Голос поколения 2021»
Нововведения позволят пресечь незаконный оборот древесины и отслеживать её перемещения
Есть компании, где сотрудники сами массово отказались от новогодней вечеринки
Проблемный объект достраивает новый подрядчик
Он не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора
Новый проект с госучастием планируется в областном центре
Светлана Цыбикдоржиева поделится своим опытом с российскими туроператорами
Международное мероприятие состоялось в 33-й раз
Фермерскому хозяйству грозит штраф или приостановление деятельности
В Улан-Удэ открылся первый в Бурятии филиал Сбербанка в новом формате
В современных офисах клиенты получают не просто услуги, а уникальный пользовательский опыт
К 2022 году МегаФон развернёт сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров