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Двух предпринимателей в Бурятии оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер

Двух предпринимателей в Бурятии оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В одной из торговых точек не следили за дезинфекцией

Гусиноозёрский городской суд в Бурятии рассмотрел административные материалы, предоставленные сотрудниками Роспотребнадзора в отношении индивидуальных предпринимателей.

- В ходе проверки магазина «Планета одежды и обуви» в Гусиноозёрске установлено, что на данном объекте не проводились мероприятия по обеззараживанию воздуха, нарушен дезинфекционный режим. В магазине «Московская ярмарка» также не соблюдались профилактические мероприятия, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Суд признал виновными индивидуальных предпринимателей в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа по 25 тысяч рублей каждому.


Роспотребнадзор штраф коронавирус

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