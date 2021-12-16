Двух предпринимателей в Бурятии оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер

В одной из торговых точек не следили за дезинфекцией



Гусиноозёрский городской суд в Бурятии рассмотрел административные материалы, предоставленные сотрудниками Роспотребнадзора в отношении индивидуальных предпринимателей.



- В ходе проверки магазина «Планета одежды и обуви» в Гусиноозёрске установлено, что на данном объекте не проводились мероприятия по обеззараживанию воздуха, нарушен дезинфекционный режим. В магазине «Московская ярмарка» также не соблюдались профилактические мероприятия, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Суд признал виновными индивидуальных предпринимателей в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа по 25 тысяч рублей каждому.





