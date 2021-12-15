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Туроператор из Бурятии будет учить сельскому туризму жителей других регионов

Туроператор из Бурятии будет учить сельскому туризму жителей других регионов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Светлана Цыбикдоржиева поделится своим опытом с российскими туроператорами

Известная в Бурятии предпринимательница в области туризма Светлана Цыбикдоржиева получила приглашение принять участие в новом проекте команды профессионалов, занимающихся развитием сельских территорий России.

Руководитель бурятской турфирмы будет вести четыре группы из разных регионов России в Акселерационной программе вовлечения сельского населения в развитие туризма в качестве куратора.

- Буду помогать с нуля или же продолжать и подавать проекты на грант по сельскому туризму в этом проекте. Понимаю, что работа серьезная, ответственная, но думаю смогу, опыт есть и как развития турбизнеса на селе и как туроператора, создающего турпродукты и как участника Акселерационной программы «Открой свою Россию», - сообщила в соцсети Цыбикдоржиева.

В конце декабря будут объявлены победители программы «Открой свою Россию». Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия была представлена шестью продюсерами впечатлений и 11 туристскими маршрутами, часть из которых – межрегиональные. В финал из республики вышли маршруты «НеобыЧАЙная Бурятия», «Бурятия в лицах. Энергия Байкала», «Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула, «Зима кочевника».
туризм

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