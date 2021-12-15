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В Бурятии фермеру грозит наказание за отсутствие ковриков

В Бурятии фермеру грозит наказание за отсутствие ковриков
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Фермерскому хозяйству грозит штраф или приостановление деятельности

В Бичурском районе Бурятии инспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

- В ходе надзорного мероприятия выявлено нарушение ветеринарного законодательства. Для дезинфекции обуви при входе в животноводческие помещения (коровники и телятник) не установлены дезинфекционные коврики (кюветы), заполненные поролоном, опилками или другим материалом, пропитанные дезинфицирующими растворами. Въезд на территорию хозяйства не оборудован дезинфекционным барьером с дезинфицирующими растворами, не замерзающими при температуре ниже 0°С, - сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении главы КФХ возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 10.6. КоАП РФ. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или приостановление деятельности предприятия на срок до 90 дней.



Россельхознадзор

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