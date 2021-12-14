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Сбер презентовал первый в Бурятии офис нового формата

Сбер презентовал первый в Бурятии офис нового формата
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В современных офисах клиенты получают не просто услуги, а уникальный пользовательский опыт

14 декабря в Улан-Удэ на проспекте Строителей, 18 Сбербанк торжественно открыл для жителей региона двери офиса нового формата обслуживания клиентов

Презентация возможностей финансовых и нефинансовых сервисов Сбера и экскурсия по обновленному офису банка была проведена для региональных СМИ и блогеров. В мероприятии приняли участие управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов и заместитель управляющего Алексей Кузьмин.

Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:

«В прошлом году Сбербанк официально объявил о трансформации собственного бренда, и переформатирование офисов банка, переход на новый уровень обслуживания клиентов, является частью этой стратегии. Сбер сегодня - больше чем просто банк, и отделения в регионах это тоже демонстрируют. В современных офисах наши клиенты получают не просто услуги, а уникальный пользовательский опыт, объединяющий лучшие практики онлайн и офлайн-форматов работы. Мы меняем представление об уровне клиентского сервиса и даем жителям республики полный доступ как к финансовым услугам классическим и новым, с утвержденными условиями для клиентов, к примеру Кредитная карта Сбера, так и к множеству сервисов нашей экосистемы. Первый офис нового уровня уже начал работу, скоро в Улан-Удэ начнет работать еще один офис - на проспекте Победы, 10. Постепенный переход на обновление произойдет повсеместно, по нашим расчетам- в течении 5-6 лет».

В ходе экскурсии всем участникам рассказали об особенностях офиса нового формата:

• Банкоматы с биометрией. В офисе возможно обслуживание клиента без паспорта, с помощью данных биометрии. Установленные в отделении банкоматы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает современный смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера. Снять деньги клиент может как по карте или смартфону, так и бесконтактно - с помощью голосового помощника или просто «по улыбке» — на банкомате доступна система распознавания лиц.

• Обслуживание «без преград». Пространство офиса банка стало открытым и безбарьерным. Все традиционные и новые услуги можно получить в любом, удобном для клиента месте офиса - в оснащении сотрудников отделения есть портативные планшеты. Офис оборудован и всем необходимым для обслуживания маломобильных посетителей. Специально для юных гостей создана локация игрового уголка с возможностью просмотра видеоконтента с анимационными персонажами «Союзмультфильма» и познавательными развивающими играми.

• Сервисы экосистемы Сбера. В обновленном офисе можно отправить и получить посылку через СберЛогистику, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать и приобрести смарт-дисплей SberPortal, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет и т.д. Количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти.

Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка:

«Сбер активно развивает свою ESG-стратегию и в этом офисе можно увидеть элементы экологической культуры современного времени – урны для разделения мусора, примеры безотходного производства, сберегающие технологии. Например, покрытие пола входной группы в данном офисе выполнено из переработанных покрышек. Отмечу что, завод по переработке шин находится в Бурятии, и это не единственный пример, когда такие экологически-ответственные новинки применяются в Сбере. Еще одной составляющей ESG-стратегии является социальная ответственность и в новом офисе она проявляется в организации дополнительных возможностей для т.н. «особенных» клиентов. Мы установили здесь пандусы, специальную кнопку в электронной очереди, для слабослышащих клиентов - звуковое сопровождение вызова и сурдопереводчик, для клиентов, имеющих проблемы зрения, на кнопки устройств самообслуживания и банкоматов нанесен шрифт Брайля. Создание равных возможностей - важнейшая социальная задача ESG-стратегии Сбера».

Жанна Будаева, руководитель офиса Бурятского отделения № 107:

«Приятно отмечать перемены и работать в офисе нового уровня. Теперь это не просто отделение банка, куда люди приходят снять наличные, открыть вклад, получить консультацию или взять кредит, а – путеводитель в решении многих задач по организации комфортной и удобной жизни. В офисе можно и осваивать новые технологии, и проводить деловые и дружеские встречи. Здесь можно совершать покупки, получать посылки и многое другое из того, что раньше было невозможно в обычном банковском офисе».



Сбер Сбербанк банки

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