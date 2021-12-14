Мусор необходимо убрать до середины следующего года
В Бурятии на земельном участке сельхозназначения, расположенном в Бичурском районе, обнаружили свалку. Нарушение выявила проверка, проведённая госинспектором Россельхознадзора.
- На участке обнаружена свалка коммунальных и строительных отходов на общей площади 1,12 га, на 1,1 га наблюдается зарастание сорной растительностью. При сравнительном анализе проб почвы установлено снижение её плодородия, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В отношении администрации сельского поселения «Окино-Ключевское» составлен административный протокол. Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 20 июня 2022 года.
В Бурятии на землях сельхозназначения устроили свалку
Бизнес, Фото:
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