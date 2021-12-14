В Бурятии на землях сельхозназначения устроили свалку

Мусор необходимо убрать до середины следующего года



В Бурятии на земельном участке сельхозназначения, расположенном в Бичурском районе, обнаружили свалку. Нарушение выявила проверка, проведённая госинспектором Россельхознадзора.



- На участке обнаружена свалка коммунальных и строительных отходов на общей площади 1,12 га, на 1,1 га наблюдается зарастание сорной растительностью. При сравнительном анализе проб почвы установлено снижение её плодородия, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



В отношении администрации сельского поселения «Окино-Ключевское» составлен административный протокол. Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 20 июня 2022 года.

