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Льготы по налогам получит российский общепит в новом году

Льготы по налогам получит российский общепит в новом году
Бизнес,  Фото:pexels.com
У владельцев кафе и ресторанов появится возможность применять пониженные тарифы страховых взносов

С 1 января 2022 года организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания, смогут применять пониженные ставки по страховым взносам.

- Пониженная ставка 15 процентов, в том числе: 10% - на пенсионное страхование, 5% - на медицинское, 0% - на случай временной нетрудоспособности будет действовать в отношении начисленных в пользу каждого работника выплат, - сообщает налоговая служба России.

Пониженная ставка может применяться, если выплаты превышают МРОТ, установленный федеральным законом на начало календарного года.

Основные условия применения льготы:

- налогоплательщик относится к субъектам малого и среднего бизнеса в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
- основным видом деятельности, который содержится в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, является «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» в рамках класса 56 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
- среднесписочная численность превышает 250 человек
- сумма доходов в совокупности не превышает 2 млрд. рублей
- удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составляет не менее 70 процентов

Федеральным законом от 2 июля 2021 № 305-ФЗ установлено, что к деятельности по оказанию услуг общественного питания относится деятельность ресторанов, кафе, баров, предприятий быстрого обслуживания, буфетов, кафетерий, столовых, закусочных, отделов кулинарии при указанных выше объектах, а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).


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