В минэнерго РФ считают, что это повысит доходность автозаправок
Снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях для повышения их доходности предлагает минэнерго. Об этом сообщают «Известия».
- Превращение отдельно стоящих АЗС в «центры местного досуга» с активной пивной торговлей вряд ли обрадует добропорядочных граждан и местные власти. При этом будет трудно наладить контроль за тем, чтобы торговля из дневной не превращалась в круглосуточную, а вдобавок к легальному пиву из-под прилавка не начал бы продаваться и более крепкий алкоголь, - цитирует издание слова доцента Финансового университета при правительстве России Валерия Андрианова.
В свою очередь, вице-президент независимого топливного союза Дмитрий Гусев считает, что продажа алкоголя на заправках станет подспорьем для бизнеса.
Предполагается, что продажа пива на заправках будет приносить заправкам дополнительные 30-40 копеек дохода с одного литра топлива.
В России могут разрешить продавать пиво на АЗС
Бизнес, Фото:
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