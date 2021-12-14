В России могут разрешить продавать пиво на АЗС

В минэнерго РФ считают, что это повысит доходность автозаправок



Снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях для повышения их доходности предлагает минэнерго. Об этом сообщают «Известия».



- Превращение отдельно стоящих АЗС в «центры местного досуга» с активной пивной торговлей вряд ли обрадует добропорядочных граждан и местные власти. При этом будет трудно наладить контроль за тем, чтобы торговля из дневной не превращалась в круглосуточную, а вдобавок к легальному пиву из-под прилавка не начал бы продаваться и более крепкий алкоголь, - цитирует издание слова доцента Финансового университета при правительстве России Валерия Андрианова.



В свою очередь, вице-президент независимого топливного союза Дмитрий Гусев считает, что продажа алкоголя на заправках станет подспорьем для бизнеса.



Предполагается, что продажа пива на заправках будет приносить заправкам дополнительные 30-40 копеек дохода с одного литра топлива.

