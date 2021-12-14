В Улан-Удэ грузчик выиграл суд у мебельного салона

Мебельный салон выплатил работнику компенсацию
Судебные приставы Улан-Удэ взыскали с владельца мебельного салона моральный вред в размере 50 тысяч рублей в пользу грузчика, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Мужчина работал в компании грузчиком. При расстановке товара на складе с ним произошёл несчастный случай, в результате чего мужчина получил травмы.
- Пострадавший проходил длительное лечение, перенёс физические и нравственные страдания, а также не мог продолжить свою трудовую деятельность. В связи с этим, мужчина был вынужден обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, - отмечают в УФССП.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство и арестовали банковские счета компании, позволившие произвести списание денег.
На сегодняшний день взысканная сумма компенсации морального вреда перечислена на счёт пострадавшего грузчика.
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