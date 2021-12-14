 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

В Улан-Удэ грузчик выиграл суд у мебельного салона

В Улан-Удэ грузчик выиграл суд у мебельного салона
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Мебельный салон выплатил работнику компенсацию

Судебные приставы Улан-Удэ взыскали с владельца мебельного салона моральный вред в размере 50 тысяч рублей в пользу грузчика, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Мужчина работал в компании грузчиком. При расстановке товара на складе с ним произошёл несчастный случай, в результате чего мужчина получил травмы.

- Пострадавший проходил длительное лечение, перенёс физические и нравственные страдания, а также не мог продолжить свою трудовую деятельность. В связи с этим, мужчина был вынужден обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, - отмечают в УФССП.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и арестовали банковские счета компании, позволившие произвести списание денег.

На сегодняшний день взысканная сумма компенсации морального вреда перечислена на счёт пострадавшего грузчика.
судебные приставы компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Предприниматели Бурятии не спешат получить субсидии
Предприниматели Бурятии не спешат получить субсидии
Бизнес, 13.12.2021
В середине декабря уже завершается приём заявлений для предоставления субсидий предпринимателям республики
Жители Бурятии считают, что работает «мафия перекупов» дров
Жители Бурятии считают, что работает «мафия перекупов» дров
Бизнес, 13.12.2021
Продавец рассказал, как устроен «бизнес на дровах»
Санатории Бурятии вошли в тройку лидеров в ДФО
Санатории Бурятии вошли в тройку лидеров в ДФО
Бизнес, 13.12.2021
Бурятию признали популярной в сфере санаторно-курортного отдыха
В Улан-Удэ переезд известной буузной назвали «концом эпохи»
В Улан-Удэ переезд известной буузной назвали «концом эпохи»
Бизнес, 13.12.2021
Буузная переехала из деревянного дома в кирпичный
В Улан-Удэ нашли просроченные пирожные
В Улан-Удэ нашли просроченные пирожные
Бизнес, 13.12.2021
Управление Роспотребнадзора озвучило итоги надзора за кондитерской продукцией
В Улан-Удэ конфисковали 58 пачек сигарет из магазина
В Улан-Удэ конфисковали 58 пачек сигарет из магазина
Бизнес, 13.12.2021
Суд выписал штраф в 10 тысяч рублей
В Улан-Удэ ночной клуб выпустил из пушки 300 тысяч рублей
В Улан-Удэ ночной клуб выпустил из пушки 300 тысяч рублей
Бизнес, 11.12.2021
Денежный дождь «выпал» на толпу посетителей
Улан-удэнцы могут купить мясо на ярмарках выходного дня
Улан-удэнцы могут купить мясо на ярмарках выходного дня
Бизнес, 10.12.2021
Они будут функционировать каждые выходные вплоть до Нового года
У известной журналистки в Бурятии украли телеграм-канал
У известной журналистки в Бурятии украли телеграм-канал
Бизнес, 10.12.2021
Евгения Балтатарова предупредила своих подписчиков
В Улан-Удэ фирма заплатит 2 млн за незаконную врезку в водопровод
В Улан-Удэ фирма заплатит 2 млн за незаконную врезку в водопровод
Бизнес, 10.12.2021
Из водопровода было слито огромное количество воды
Не все парикмахерские Улан-Удэ соблюдают антиковидный режим
Не все парикмахерские Улан-Удэ соблюдают антиковидный режим
Бизнес, 10.12.2021
За сутки мобильные группы проверили 190 объектов
В школе бурятского телеведущего учатся иностранцы
В школе бурятского телеведущего учатся иностранцы
Бизнес, 10.12.2021
Булат Цыденешеев вместе с женой преподаёт ораторское искусство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^