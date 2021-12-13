Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по новой ставке

Предложение действует с 1 декабря



В рамках новогодней акции по кредитам Сбер предложил новые условия по ставке по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование». Подробности можно узнать на сайте банка.



Напомним, что с 13 ноября Сбер также поменял условия оформления потребительских кредитов без обеспечения.



- В ноябре мы уже запустили новогоднюю акцию по потребительским кредитам и теперь похожие условия доступны и по рефинансированию. Хочу отметить, что рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам, снизив ставку и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. А с учётом новогоднего акционного предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это по-настоящему уникальная возможность, доступная только у нас, – заявил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.



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