 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

Популярное

Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по новой ставке

Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по новой ставке
Бизнес, 
Предложение действует с 1 декабря

В рамках новогодней акции по кредитам Сбер предложил новые условия по ставке по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование». Подробности можно узнать на сайте банка.

Напомним, что с 13 ноября Сбер также поменял условия оформления потребительских кредитов без обеспечения.

- В ноябре мы уже запустили новогоднюю акцию по потребительским кредитам и теперь похожие условия доступны и по рефинансированию. Хочу отметить, что рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам, снизив ставку и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. А с учётом новогоднего акционного предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это по-настоящему уникальная возможность, доступная только у нас, – заявил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Санатории Бурятии вошли в тройку лидеров в ДФО
Санатории Бурятии вошли в тройку лидеров в ДФО
Бизнес, 13.12.2021
Бурятию признали популярной в сфере санаторно-курортного отдыха
В Улан-Удэ переезд известной буузной назвали «концом эпохи»
В Улан-Удэ переезд известной буузной назвали «концом эпохи»
Бизнес, 13.12.2021
Буузная переехала из деревянного дома в кирпичный
В Улан-Удэ нашли просроченные пирожные
В Улан-Удэ нашли просроченные пирожные
Бизнес, 13.12.2021
Управление Роспотребнадзора озвучило итоги надзора за кондитерской продукцией
В Улан-Удэ конфисковали 58 пачек сигарет из магазина
В Улан-Удэ конфисковали 58 пачек сигарет из магазина
Бизнес, 13.12.2021
Суд выписал штраф в 10 тысяч рублей
В Улан-Удэ ночной клуб выпустил из пушки 300 тысяч рублей
В Улан-Удэ ночной клуб выпустил из пушки 300 тысяч рублей
Бизнес, 11.12.2021
Денежный дождь «выпал» на толпу посетителей
Улан-удэнцы могут купить мясо на ярмарках выходного дня
Улан-удэнцы могут купить мясо на ярмарках выходного дня
Бизнес, 10.12.2021
Они будут функционировать каждые выходные вплоть до Нового года
У известной журналистки в Бурятии украли телеграм-канал
У известной журналистки в Бурятии украли телеграм-канал
Бизнес, 10.12.2021
Евгения Балтатарова предупредила своих подписчиков
В Улан-Удэ фирма заплатит 2 млн за незаконную врезку в водопровод
В Улан-Удэ фирма заплатит 2 млн за незаконную врезку в водопровод
Бизнес, 10.12.2021
Из водопровода было слито огромное количество воды
Не все парикмахерские Улан-Удэ соблюдают антиковидный режим
Не все парикмахерские Улан-Удэ соблюдают антиковидный режим
Бизнес, 10.12.2021
За сутки мобильные группы проверили 190 объектов
В школе бурятского телеведущего учатся иностранцы
В школе бурятского телеведущего учатся иностранцы
Бизнес, 10.12.2021
Булат Цыденешеев вместе с женой преподаёт ораторское искусство
В Улан-Удэ «Народный» оштрафовали на 200 тысяч
В Улан-Удэ «Народный» оштрафовали на 200 тысяч
Бизнес, 10.12.2021
В торговом центре не соблюдали антиковидные требования
В России предложили ужесточить санкции за задержку авиарейсов
В России предложили ужесточить санкции за задержку авиарейсов
Бизнес, 09.12.2021
Санкции могут коснуться авиаперевозчиков за задержку регулярных авиарейсов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^