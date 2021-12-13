Санатории Бурятии вошли в тройку лидеров в ДФО

Бурятию признали популярной в сфере санаторно-курортного отдыха



Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных российских регионов для отдыха и лечения в санаториях в 2021 году. Бурятия в тройке лидеров.



На первом месте Приморский край, на втором - Еврейская автономная область и на третьем -Бурятия.



По данным портала Санатории-России.рф, первую пятерку на Дальнем Востоке по популярности санаторно-курортного отдыха - 2021 возглавил Приморский край - 3320 рублей, соответственно в среднем 3410 рублей заплатили туристы за сутки в санаториях Еврейской области. За 3260 рублей они отдохнули в Бурятии.



Далее идут Хабаровский край и Амурская область, где самая недорогая стоимость отдыха в среднем чуть более 2250 рублей за сутки.



Самыми популярными регионами России для санаторно-курортного отдыха в 2021 году остаются Краснодарский край, Крым и Ставрополье.



Рейтинг составлен по данным анализа популярности отдыха в санаториях России в 2021 году.

