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Санатории Бурятии вошли в тройку лидеров в ДФО

Санатории Бурятии вошли в тройку лидеров в ДФО
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятию признали популярной в сфере санаторно-курортного отдыха

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных российских регионов для отдыха и лечения в санаториях в 2021 году. Бурятия в тройке лидеров.

На первом месте Приморский край, на втором - Еврейская автономная область и на третьем -Бурятия.

По данным портала Санатории-России.рф, первую пятерку на Дальнем Востоке по популярности санаторно-курортного отдыха - 2021 возглавил Приморский край - 3320 рублей, соответственно в среднем 3410 рублей заплатили туристы за сутки в санаториях Еврейской области. За 3260 рублей они отдохнули в Бурятии.

Далее идут Хабаровский край и Амурская область, где самая недорогая стоимость отдыха в среднем чуть более 2250 рублей за сутки.

Самыми популярными регионами России для санаторно-курортного отдыха в 2021 году остаются Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

Рейтинг составлен по данным анализа популярности отдыха в санаториях России в 2021 году.
санаторно-курортное лечение туризм

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