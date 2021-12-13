В Улан-Удэ переезд известной буузной назвали «концом эпохи»

Буузная переехала из деревянного дома в кирпичный



В Улан-Удэ есть улица буузных, куда направляются горожане в обеденный перерыв, ведь бурятская кухня на сегодняшний момент – самая бюджетная для работников бюджетной сферы, молодёжи и гостей города. Популярная буузная, известная в народе как «зелёный домик», недавно переехала из деревянного здания в респектабельный кирпичный дом.



- Это. Конец. Эпохи. Теперь больше не будет бууз в зелёном домике — они переехали. Огромное кирпичное здание напротив — вот теперь их дом. Так что биткоины, криптовалюта, коучинги и мастермайнды — это всё, конечно, неплохо. Но в буузах, видимо, тоже есть бабки, причём более реальные и осязаемые для нас, незатейливых варваров с окраин империи, - написал в соцсети горожанин Баир.



Вторит ему и известная общественника Дора Хамаганова.



- И то, думаю, куда девалась эта легендарная буузная? Оказалось, в этот пафосный дом. Надо как-то зайти, - заметила Хамаганова.



В столице Бурятии количество буузных превышает число точек общепита с другой кухней. В Улан-Удэ представлены корейская, азербайджанская, грузинская и т.д. Наверняка, второе место после бууз занимает китайская кухня, которая также отличается относительной дешевизной из-за больших порций.

