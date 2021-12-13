Управление Роспотребнадзора озвучило итоги надзора за кондитерской продукцией
Управление Роспотребнадзора по Бурятии рассказало о проверках за кондитерской продукцией в этом году.
- За истекший период 2021 года специалисты управления провели 198 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе при проверке магазина «Амта» (Улан-Удэ, ул. Пирогова) установлен факт продажи пирожных с истёкшими сроками годности, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
С начала года лабораторными методами исследовано 190 проб кондитерской продукции. По всем фактам несоответствия обязательным требованиям приняты меры административного реагирования, выданы предписания об устранении нарушений.
Надзор за качеством и безопасностью пищевой продукции продолжается.
В Улан-Удэ нашли просроченные пирожные
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