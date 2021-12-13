Суд выписал штраф в 10 тысяч рублей
В Улан-Удэ мировой судья рассмотрел административный материал в отношении индивидуального предпринимателя, работающего в магазине «Вкусный Рай» на улице Кирпичная.
- В ходе осмотра магазина специалисты установили факт нахождения в обороте 58 пачек сигарет без обязательной маркировки средствами идентификации табачной продукции, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Мировой судья признал виновным индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 15.12 КоАП. Назначен штраф в 10 тысяч рублей.
Пачки сигарет без обязательной маркировки конфискованы, уточнили в управлении Роспотребнадзора.
В Улан-Удэ конфисковали 58 пачек сигарет из магазина
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 11.12.2021
Денежный дождь «выпал» на толпу посетителей
В случае нарушений им грозит штраф
Они будут функционировать каждые выходные вплоть до Нового года
Евгения Балтатарова предупредила своих подписчиков
Из водопровода было слито огромное количество воды
За сутки мобильные группы проверили 190 объектов
Булат Цыденешеев вместе с женой преподаёт ораторское искусство
В торговом центре не соблюдали антиковидные требования
Санкции могут коснуться авиаперевозчиков за задержку регулярных авиарейсов
Проект планируют завершить к 2024 году
Детям из частных детсадов придётся переходить в муниципальные
Компания приняла решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки
В Улан-Удэ и посёлке Каменск «ТГК-14» проводит традиционную акцию «В Новый Год без долгов»
Бурятская компания заявила о себе на международных маркетплейсах
Россия официально открыла воздушную границу с Монголией