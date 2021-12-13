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В Улан-Удэ конфисковали 58 пачек сигарет из магазина

В Улан-Удэ конфисковали 58 пачек сигарет из магазина
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд выписал штраф в 10 тысяч рублей

В Улан-Удэ мировой судья рассмотрел административный материал в отношении индивидуального предпринимателя, работающего в магазине «Вкусный Рай» на улице Кирпичная.

- В ходе осмотра магазина специалисты установили факт нахождения в обороте 58 пачек сигарет без обязательной маркировки средствами идентификации табачной продукции, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Мировой судья признал виновным индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 15.12 КоАП. Назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Пачки сигарет без обязательной маркировки конфискованы, уточнили в управлении Роспотребнадзора.
конфискация Роспотребнадзор

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