В Улан-Удэ конфисковали 58 пачек сигарет из магазина

Суд выписал штраф в 10 тысяч рублей



В Улан-Удэ мировой судья рассмотрел административный материал в отношении индивидуального предпринимателя, работающего в магазине «Вкусный Рай» на улице Кирпичная.



- В ходе осмотра магазина специалисты установили факт нахождения в обороте 58 пачек сигарет без обязательной маркировки средствами идентификации табачной продукции, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Мировой судья признал виновным индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 15.12 КоАП. Назначен штраф в 10 тысяч рублей.



Пачки сигарет без обязательной маркировки конфискованы, уточнили в управлении Роспотребнадзора.

