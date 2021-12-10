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Предприниматели Улан-Удэ «забывают» про очистку от снега и наледи

Предприниматели Улан-Удэ «забывают» про очистку от снега и наледи
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
В случае нарушений им грозит штраф

В Улан-Удэ проходят рейды по соблюдению предпринимателями правил уборки прилегающей территории, сообщает комитет городского хозяйства.

Специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства совместно с представителями Общественной палаты Улан-Удэ провели рейд по контролю за своевременной очисткой прилегающих территорий торговых точек от наледи и снега.

В рамках рейда проверили улицы Сухэ-Батора и Смолина. Специалисты выявили ряд нарушений, с владельцами торговых точек проведены профилактические беседы о необходимости очистки и посыпки прилегающих к их знаниям территорий.

– Сегодня мы информировали собственников торговых точек, если они не устранят замечания, то будем уже привлекать в административной ответственности, – отметили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

За невыполнение работ по очистке прилегающих территорий предусмотрена административная ответственность на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических – от 60 тысяч до 110 тысяч рублей.


предприниматели

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