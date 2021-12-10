Они будут функционировать каждые выходные вплоть до Нового года
Улан-удэнцы могут купить мясо на ярмарках выходного дня. Ярмарки пройдут на двух торговых площадках - ТРЦ Capital Mall и ТК «Крестьянский», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Мясо, субпродукты, рыбу и полуфабрикаты на ярмарке представят крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства со всей республики. У всех фермеров на сельхозпродукцию имеются ветеринарные справки, где указан производитель.
Горожанам, чтобы удостовериться, чью продукцию им предлагают, достаточно будет проверить такую справку. Обычно фамилия, на которую выдана справка, и фамилия в графе «производитель» совпадает, если производитель продает свою продукцию сам, без посредников. При продаже мяса и мясной продукции на сельскохозяйственных площадках будут соблюдаться все ветеринарные и санитарные требования.
На прошедшей «Мясной ярмарке-2021» жители и гости бурятской столицы приобрели 220 тонн мяса.
Улан-удэнцы могут купить мясо на ярмарках выходного дня
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В случае нарушений им грозит штраф
Они будут функционировать каждые выходные вплоть до Нового года
Евгения Балтатарова предупредила своих подписчиков
Из водопровода было слито огромное количество воды
За сутки мобильные группы проверили 190 объектов
Булат Цыденешеев вместе с женой преподаёт ораторское искусство
В торговом центре не соблюдали антиковидные требования
Санкции могут коснуться авиаперевозчиков за задержку регулярных авиарейсов
Проект планируют завершить к 2024 году
Компания приняла решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки
В Улан-Удэ и посёлке Каменск «ТГК-14» проводит традиционную акцию «В Новый Год без долгов»
Бурятская компания заявила о себе на международных маркетплейсах
Россия официально открыла воздушную границу с Монголией
Бизнес, 08.12.2021
Добыча велась на землях сельхозназначения
Бизнес, 08.12.2021
Декабрь – время акций и распродаж. Не отстают от крупных компаний и частники