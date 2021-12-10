Улан-удэнцы могут купить мясо на ярмарках выходного дня

Они будут функционировать каждые выходные вплоть до Нового года



Улан-удэнцы могут купить мясо на ярмарках выходного дня. Ярмарки пройдут на двух торговых площадках - ТРЦ Capital Mall и ТК «Крестьянский», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Мясо, субпродукты, рыбу и полуфабрикаты на ярмарке представят крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства со всей республики. У всех фермеров на сельхозпродукцию имеются ветеринарные справки, где указан производитель.



Горожанам, чтобы удостовериться, чью продукцию им предлагают, достаточно будет проверить такую справку. Обычно фамилия, на которую выдана справка, и фамилия в графе «производитель» совпадает, если производитель продает свою продукцию сам, без посредников. При продаже мяса и мясной продукции на сельскохозяйственных площадках будут соблюдаться все ветеринарные и санитарные требования.



На прошедшей «Мясной ярмарке-2021» жители и гости бурятской столицы приобрели 220 тонн мяса.

