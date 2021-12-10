Булат Цыденешеев вместе с женой преподаёт ораторское искусство
В республиканском центре народного творчества известный телеведущий Булат Цыденешеев провёл мастер-класс по ораторской речи для руководителей клубных учреждений и методистов управлений культуры районов Бурятии. Булат Цыденешеев основал школу ораторского искусства вместе с женой Зоей три года назад, сообщает РЦНТ. В школе занимаются люди из разных регионов страны, а также из США, Сербии, Германии, Южной Кореи и Японии.
- Идея основания школы ораторского искусства пришла к Булату и Зое Цыденешеевым три года тому назад. Супружеская пара на протяжении долгого времени вынашивали свой проект, продумывая каждую мелочь. Вначале они проводили небольшие мастер-классы по основам ораторского искусства. Позже проект был трансформирован в школу, - отмечают в центре народного творчества.
Телеведущий называет свой проект третьим «ребёнком», у него два сына.
- Мы относимся к нему с любовью, вкладываем в него все свои знания и умения, - рассказывает Булат Цыденешеев.
Булат говорит, что гордится своими учениками, которых стало немало за три года со дня основания школы.
В школе бурятского телеведущего учатся иностранцы
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