В торговом центре не соблюдали антиковидные требования
3 декабря Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора в отношении ООО «Народный» (улица Корабельная, 32).
- В ходе проверки установлено, что в торговом центре не соблюдались профилактические мероприятия. Был нарушен дезинфекционный режим. Отсутствовал запас защитных масок для персонала. Не в полном объёме проводились мероприятия по обеззараживанию воздуха, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд признал ООО «Народный» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
В Улан-Удэ «Народный» оштрафовали на 200 тысяч
Бизнес, Фото:
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