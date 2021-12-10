В Улан-Удэ «Народный» оштрафовали на 200 тысяч

В торговом центре не соблюдали антиковидные требования



3 декабря Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора в отношении ООО «Народный» (улица Корабельная, 32).



- В ходе проверки установлено, что в торговом центре не соблюдались профилактические мероприятия. Был нарушен дезинфекционный режим. Отсутствовал запас защитных масок для персонала. Не в полном объёме проводились мероприятия по обеззараживанию воздуха, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Суд признал ООО «Народный» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.





