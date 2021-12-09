В России предложили ужесточить санкции за задержку авиарейсов

Санкции могут коснуться авиаперевозчиков за задержку регулярных авиарейсов
Генеральная прокуратура РФ в связи с нарушениями норм воздушного законодательства поддержала инициативу ужесточить санкции в отношении авиаперевозчиков за задержку регулярных авиарейсов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре пояснили, что минтранс принял участие в разработке новой редакции КоАП, куда предполагается внести предложения «об установлении ответственности авиаперевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте».
В надзорном ведомстве отметили, что проведенные ранее проверки в воздушном законодательстве показали, что из-за несоблюдения авиакомпаниями расписания полетов нарушаются права пассажиров и есть пробелы нормативно-правового регулирования в обозначенной области.
В частности, пояснили в Генпрокуратуре, в 2021 году зафиксирован рост числа задержек рейсов российскими авиаперевозчиками в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Среди причин: позднее прибытие самолетов в аэропорт, технические неисправности и отсутствие резервных бортов у перевозчиков, а также метеоусловия.
- В отдельных случаях при задержке воздушных судов перевозчики допускали нарушения прав пассажиров на гарантированные воздушным законодательством услуги (обеспечение напитками и горячим питанием, размещение в гостиницах). По указанным фактам принимались меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве, - отмечает РИА Новости.
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