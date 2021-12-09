Сбер расширил возможности «Многоцелевого кредита»

Компания приняла решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки



Сбер усовершенствовал программу «Многоцелевой кредит». Теперь с её помощью в сервисе ДомКлик можно приобретать залоговые объекты недвижимости Сбербанка и совершать межрегиональные сделки, что ранее было невозможно. Подробности можно узнать на сайте банка.



- Мы продолжаем развивать экосистему сервисов для приобретения жилья на онлайн-платформе ДомКлик. В этом году мы запустили пилотный проект «Многоцелевой кредит», чтобы помочь нашим заёмщикам сократить расходы по жилищным сделкам. Уже первые месяцы показали востребованность такой услуги, и поэтому мы приняли решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки. Так что теперь сервис полностью функционален — и мы ожидаем дальнейшего роста его популярности, - заявил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.



Сбер одним из первых в России предоставил клиентам возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита при приобретении квартир на вторичном рынке.



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