Компания приняла решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки
Сбер усовершенствовал программу «Многоцелевой кредит». Теперь с её помощью в сервисе ДомКлик можно приобретать залоговые объекты недвижимости Сбербанка и совершать межрегиональные сделки, что ранее было невозможно. Подробности можно узнать на сайте банка.
- Мы продолжаем развивать экосистему сервисов для приобретения жилья на онлайн-платформе ДомКлик. В этом году мы запустили пилотный проект «Многоцелевой кредит», чтобы помочь нашим заёмщикам сократить расходы по жилищным сделкам. Уже первые месяцы показали востребованность такой услуги, и поэтому мы приняли решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки. Так что теперь сервис полностью функционален — и мы ожидаем дальнейшего роста его популярности, - заявил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Сбер одним из первых в России предоставил клиентам возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита при приобретении квартир на вторичном рынке.
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер расширил возможности «Многоцелевого кредита»
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