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Выиграй сертификат на 20 тысяч рублей с «ТГК-14»!

Выиграй сертификат на 20 тысяч рублей с «ТГК-14»!
Бизнес, 
В Улан-Удэ и посёлке Каменск «ТГК-14» проводит традиционную акцию «В Новый Год без долгов»

Десять победителей получат сертификаты на бытовую технику номиналом в 20 тысяч рублей. Церемония вручения состоится 28 декабря.

Чтобы принять участие в акции и стать её финалистом, необходимо выполнить условия одной из двух номинаций. В каждой из них пять призовых мест.

В номинации «Самый большой платёж» сертификаты достанутся потребителям, которые произвели самые крупные платежи в период с 1 по 25 декабря и не имеют задолженности по состоянию на конец акции.

Победителями номинации «Самый большой аванс» станут жители, на лицевых счетах которых числятся самые крупные переплаты по состоянию на 25 декабря.

Внести деньги для участия в акции можно любым доступным способом. Проще всего сделать это дистанционно, используя мобильное приложение «ТГК-14», которое доступно для загрузки в сервисах Google Play и App Store. Кроме того, оплатить коммунальные услуги можно и через личный кабинет на сайте компании.

Торопитесь, количество призов ограничено! Подробную информацию можно узнать на сайте «ТГК-14» www.tgk-14.com, в call-центре филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» по номерам: 27-82-01 и 27-82-02. Граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, могут обратиться за дополнительными сведениями об участии в акции по номерам: 29-08-94, 29-08-54, 29-08-39.

Пресс-служба ПАО «ТГК-14»


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ТГК-14

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