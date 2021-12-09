Выиграй сертификат на 20 тысяч рублей с «ТГК-14»!

Пресс-служба ПАО «ТГК-14»

Десять победителей получат сертификаты на бытовую технику номиналом в 20 тысяч рублей. Церемония вручения состоится 28 декабря.Чтобы принять участие в акции и стать её финалистом, необходимо выполнить условия одной из двух номинаций. В каждой из них пять призовых мест.В номинации «Самый большой платёж» сертификаты достанутся потребителям, которые произвели самые крупные платежи в период с 1 по 25 декабря и не имеют задолженности по состоянию на конец акции.Победителями номинации «Самый большой аванс» станут жители, на лицевых счетах которых числятся самые крупные переплаты по состоянию на 25 декабря.Внести деньги для участия в акции можно любым доступным способом. Проще всего сделать это дистанционно, используя мобильное приложение «ТГК-14», которое доступно для загрузки в сервисах Google Play и App Store. Кроме того, оплатить коммунальные услуги можно и через личный кабинет на сайте компании.Торопитесь, количество призов ограничено! Подробную информацию можно узнать на сайте «ТГК-14» www.tgk-14.com, в call-центре филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» по номерам: 27-82-01 и 27-82-02. Граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, могут обратиться за дополнительными сведениями об участии в акции по номерам: 29-08-94, 29-08-54, 29-08-39.