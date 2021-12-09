Пассажиры монгольской авиакомпании могут отправиться из-Улан-Удэ в другие города России

Россия официально открыла воздушную границу с Монголией



Монгольская авиакомпания Hunnu Air Company планирует начать еженедельный регулярный рейс в Улан-Удэ, начиная с января 2022 года. Также она планирует совершить полёты в столицу Бурятии из Улан-Батора 11, 18 и 26 декабря этого года.



- Пассажиры могут принять участие в дневной поездке 11 и 18 декабря, так что с утра до вечера можно провести свободный день в городе Улан-Удэ, совершить богослужение в храме Итигылова и совершить покупки, - сообщают в авиакомпании жителям соседней страны.



Авиаперевозчик предлагает приобрести билеты из аэропорта «Байкал» на рейсы в российские города. Среди них столица России. Сибирь представлена Новосибирском, Читой, Якутском Красноярском, Томском и Иркутском. На Дальний восток можно улететь в Благовещенск, Владивосток и Хабаровск. Также можно улететь с Хунну Эйр в бурятские населенные пункты на севере республики - Нижнеангарск и Таксимо.



Авиакомпания сообщает, что рейс 26 декабря будет перенесён.

