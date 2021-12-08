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Владелец майнинговой фермы в Иркутске заплатил по суду более семи миллионов

Владелец майнинговой фермы в Иркутске заплатил по суду более семи миллионов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
«Иркутскэнергосбыт» выиграл девять дел в суде у владельцев майнинговых ферм

Энергетики Иркутска научились через суд повышать тарифы на электроэнергию для ферм по майнингу криптовалюты в частных домах. «Иркутскэнергосбыт» впервые выявил майнинговую ферму в частном секторе в поселке Плишкино в 2019 году, сообщает «Коммерсантъ».

Дом площадью 148,5 кв. м потреблял 193 тыс. кВт/ч в месяц (примерно 22% от потребления всего посёлка), что явно больше бытового потребления. «Иркутскэнергосбыт» смог в Свердловском районном суде Иркутска доказать, что владелец вел коммерческую деятельность по добыче криптовалюты. Ему пересчитали тарифы и попросили вернуть долг по оплате уже потребленной электроэнергии. В 2021 году компания выиграла суд в последней кассационной инстанции. Владельцу предъявлен перерасчет на сумму более 7,5 млн. руб., из них выплачено уже 6,9 млн. руб.

Иркутская область считается столицей майнинга криптовалюты в России из-за самых низких цен на электроэнергию: тариф в сельской местности региона для населения — 0,86 руб. за 1 кВ/ч, а для малых предприятий — около 3,6 руб. за 1 кВт/ч.

- «Иркутскэнергосбыт» начал массово судиться с владельцами майнинговых ферм в частных домах региона. С начала года «Иркутскэнергосбыт» подал 85 исков к владельцам ферм на сумму более 73 млн. руб. Выиграть удалось пока только девять дел: по решению суда частные фермы перевели на коммерческие тарифы, - уточняет «Коммерсантъ».


криптовалюта

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