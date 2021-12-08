Многодетная мама из Бурятии превратила своё хобби в производство

С самозанятой заключили контракт на 250 тысяч



Любимое дело жительницы Бурятии Жаргалмы Бархалеевой переросло в швейное производство. Это стало возможным благодаря начала реализации социального контракта, сообщает пресс-служба минсоцзащиты населения.



Жаргалма Бархалеева ранее работала учителем технологии в общеобразовательной школе, она -закройщик-универсал 3 разряда. На досуге шила одежду супругу, себе и трём дочерям.



- Обратилась к нам Жаргалма Матвеевна в апреле текущего года, мы оказали ей консультационную помощь в подготовке документов. В середине мая её проект по пошиву традиционной и стилизованной национальной одежды был одобрен и заключен социальный контракт на сумму 250 тысяч рублей, - сообщила главный специалист управления социальной защиты населения по Улан-Удэ Нэлли Гырылова.



Самозанятая Жаргалма Бархалеева взяла в аренду помещение и в дальнейшем планирует расширять своё швейное производство. Она теперь занимается своим любимым делом и при этом неплохо зарабатывает.



- Шила моя мама, я всегда была рядом. Сейчас, можно сказать, моё хобби переросло в профессиональное направление, - делится Жаргалма Бархалеева. – На 250 тысяч рублей я приобрела четыре промышленные швейные машины. Естественно, увеличилась производительность труда, и соответственно, доход нашей семьи.

