Улан-удэнца задержали транспортные полицейские
Транспортные полицейские задержали в аэропорту Иркутска 65-летнего жителя Улан-Удэ. Мужчина в здании аэровокзала, обращался к прилетевшим пассажирам и предлагал им услуги такси в навязчивой форме.
При этом улан-удэнец занимался предпринимательской деятельностью без соответствующих документов.
- Мужчине грозит ответственность за нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивом приставании к гражданам против их воли в общественных местах с целью предоставления каких-либо услуг. Для принятия правового решения материалы проверки направлены в администрацию Иркутска, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В аэропорту Иркутска задержали навязчивого улан-удэнца
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