В аэропорту Иркутска задержали навязчивого улан-удэнца

Улан-удэнца задержали транспортные полицейские



Транспортные полицейские задержали в аэропорту Иркутска 65-летнего жителя Улан-Удэ. Мужчина в здании аэровокзала, обращался к прилетевшим пассажирам и предлагал им услуги такси в навязчивой форме.



При этом улан-удэнец занимался предпринимательской деятельностью без соответствующих документов.



- Мужчине грозит ответственность за нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивом приставании к гражданам против их воли в общественных местах с целью предоставления каких-либо услуг. Для принятия правового решения материалы проверки направлены в администрацию Иркутска, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.







