Производитель фиточаев из Бурятии выходит на зарубежный рынок

Контракт на поставку бурятской продукции заключен с китайской компанией
В мае 2018 года на базе Центра восточной медицины в Улан-Удэ была создана компания по производству фиточаев. Основатель компании Татьяна Туртуева хотела создать полезную продукцию в традиционной бурятской стилистике оздоровительного характера, которую можно применять ежедневно и не только условиях стационара, сообщает минпромторг Бурятии.
- Тема лечения травами заинтересовала меня после прохождения аспирантуры в Бурятском научном центре СО РАН и изучения особенностей состава и действия растительных композиций. В дальнейшем, работая в Центре восточной медицины, я увидела отличные результаты применения фитопрепаратов, созданных по принципам восточной медицины. Поэтому считаю интересным и перспективным это направление. Подобные препараты, как и наши чайные напитки, действуют комплексно, запускают адаптивные возможности организма, практически лишены побочных эффектов и могут применяться длительное время, - рассказала Татьяна Туртуева.
Сейчас предприятие находится на начальной стадии вывода на рынок фитопрепаратов. Производственные возможности - 4000 упаковок в месяц в фильтр-пакетах и 6000 упаковок в месяц россыпью в крафтах. Запущены в производство 16 видов чайных напитков с использованием ценных растений-эндемиков Бурятии, используемых для очищения организма, поддержки иммунной системы, полезные для мужского и женского здоровья, тонизирующего и успокаивающего действия.
По словам Татьяны Туртуевой, стартовали продажи продукции предприятия на интернет-платформах Wildberries и Alibaba. ️При поддержке Центра экспорта Бурятии ведётся работа по поиску и подбору потенциальных партнёров и организации экспорта фиточаев в Китай, что подтвердил руководитель этого Центра Руслан Гылыпкылов.
- Заключен контракт на поставку бурятской продукции с китайской компанией. Поставки начнутся в следующем году, - прокомментировал «Байкал Daily» прорыв на зарубежный рынок руководитель Центра экспорта.
Производитель фиточаев из Бурятии выходит на зарубежный рынок
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
И.о. министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии отметил «некоторую стабилизацию эпидситуации»
Контракт на поставку бурятской продукции заключен с китайской компанией
«Замедление и блокировка - это то, чего мы в принципе не хотим применять», - заявили в ведомстве
В Бурятском отделении Сбербанка это связывают с восстановлением спроса
Цеху по производству жидких моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в колонии уже два года
Трудовые отношения между работником и организацией не были оформлены надлежащим образом
Техническая или посевная конопля не имеет наркотических свойств
Приезжающие в республику туристы назвали лучшим санузел на природе и в сельской местности в Заиграевском районе
Также отмечался исторический максимум активности клиентов
С будущего года зоопарки не смогут работать без лицензии
В Улан-Удэ открылась выставка рисунков «особенных» учащихся
Бизнесменам грозит административная ответственность
В республике активно пользуются услугами СберЛогистики
Бизнесмена задержали таможенники и сотрудники УФСБ
Бизнес, 02.12.2021
Машины будут выпускаться под маркой «Мозо»