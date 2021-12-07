Производитель фиточаев из Бурятии выходит на зарубежный рынок

Бизнес, Фото: предоставлено минпромом Бурятии

Контракт на поставку бурятской продукции заключен с китайской компанией



В мае 2018 года на базе Центра восточной медицины в Улан-Удэ была создана компания по производству фиточаев. Основатель компании Татьяна Туртуева хотела создать полезную продукцию в традиционной бурятской стилистике оздоровительного характера, которую можно применять ежедневно и не только условиях стационара, сообщает минпромторг Бурятии.



- Тема лечения травами заинтересовала меня после прохождения аспирантуры в Бурятском научном центре СО РАН и изучения особенностей состава и действия растительных композиций. В дальнейшем, работая в Центре восточной медицины, я увидела отличные результаты применения фитопрепаратов, созданных по принципам восточной медицины. Поэтому считаю интересным и перспективным это направление. Подобные препараты, как и наши чайные напитки, действуют комплексно, запускают адаптивные возможности организма, практически лишены побочных эффектов и могут применяться длительное время, - рассказала Татьяна Туртуева.



Сейчас предприятие находится на начальной стадии вывода на рынок фитопрепаратов. Производственные возможности - 4000 упаковок в месяц в фильтр-пакетах и 6000 упаковок в месяц россыпью в крафтах. Запущены в производство 16 видов чайных напитков с использованием ценных растений-эндемиков Бурятии, используемых для очищения организма, поддержки иммунной системы, полезные для мужского и женского здоровья, тонизирующего и успокаивающего действия.



По словам Татьяны Туртуевой, стартовали продажи продукции предприятия на интернет-платформах Wildberries и Alibaba. ️При поддержке Центра экспорта Бурятии ведётся работа по поиску и подбору потенциальных партнёров и организации экспорта фиточаев в Китай, что подтвердил руководитель этого Центра Руслан Гылыпкылов.



- Заключен контракт на поставку бурятской продукции с китайской компанией. Поставки начнутся в следующем году, - прокомментировал «Байкал Daily» прорыв на зарубежный рынок руководитель Центра экспорта.







