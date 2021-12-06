«Зелёный день» принёс рекордное количество бонусов от СберСпасибо

Также отмечался исторический максимум активности клиентов



12 ноября 2021 года Сбер отметил сразу две знаковые даты: 180-летие со дня основания СберБанка и 10-летие программы лояльности СберСпасибо. С 11 по 14 ноября Сбер проводил акцию «Зелёный день», предусматривающую в том числе начисление повышенных бонусов от СберСпасибо. При этом аналитики программы отметили исторический максимум активности клиентов и объёмов начисления бонусов в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет.



Так, 11–14 ноября в акции с дебетовой и молодёжной СберКартами приняло участие 80 тысяч клиентов. По состоянию на 2 декабря по данной акции было начислено более 16 млн бонусов.



Кроме того, в период с 11 по 14 ноября СберКарту можно было оформить с привилегиями в виде бесплатного обслуживания и бонусов за покупки. По данным на 2 декабря, 132 млн бонусов были начислены 73 тыс. человек.



Совместная акция СберСпасибо и СберМаркета 11 и 12 ноября за совершённые покупки возвращала клиентам повышенные бонусы. 100 тыс. клиентов уже получили 45 млн бонусов.



Также с 11 по 14 ноября подписчики СберПрайм за покупки любыми картами СберБанка в сервисах подписки получали бонусы — им начислено 48 млн бонусов.



- Этот ноябрь выдался непростым и ярким как для нас, так и для наших клиентов — в этом году мы праздновали большую дату и постарались приготовить особенные подарки. Помимо акций в рамках «Зелёного дня» в программе СберСпасибо регулярно запускаются и другие акционные механики с партнёрами, и у нас произошёл небывалый всплеск активности. Значительное влияние на транзакционную активность клиентов в том числе оказали и повсеместные «чёрные пятницы», которые традиционно проводятся в ноябре, что создаёт определённый ажиотаж. Именно поэтому мы во всех условиях и правилах акций к «Зелёному дню» заложили период начисления бонусов и подарков до 35 дней, но на практике зачисляем их гораздо быстрее, - заявил Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.



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