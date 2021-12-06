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«Зелёный день» принёс рекордное количество бонусов от СберСпасибо

«Зелёный день» принёс рекордное количество бонусов от СберСпасибо
Бизнес, 
Также отмечался исторический максимум активности клиентов

12 ноября 2021 года Сбер отметил сразу две знаковые даты: 180-летие со дня основания СберБанка и 10-летие программы лояльности СберСпасибо. С 11 по 14 ноября Сбер проводил акцию «Зелёный день», предусматривающую в том числе начисление повышенных бонусов от СберСпасибо. При этом аналитики программы отметили исторический максимум активности клиентов и объёмов начисления бонусов в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет.

Так, 11–14 ноября в акции с дебетовой и молодёжной СберКартами приняло участие 80 тысяч клиентов. По состоянию на 2 декабря по данной акции было начислено более 16 млн бонусов.

Кроме того, в период с 11 по 14 ноября СберКарту можно было оформить с привилегиями в виде бесплатного обслуживания и бонусов за покупки. По данным на 2 декабря, 132 млн бонусов были начислены 73 тыс. человек.

Совместная акция СберСпасибо и СберМаркета 11 и 12 ноября за совершённые покупки возвращала клиентам повышенные бонусы. 100 тыс. клиентов уже получили 45 млн бонусов.

Также с 11 по 14 ноября подписчики СберПрайм за покупки любыми картами СберБанка в сервисах подписки получали бонусы — им начислено 48 млн бонусов.

- Этот ноябрь выдался непростым и ярким как для нас, так и для наших клиентов — в этом году мы праздновали большую дату и постарались приготовить особенные подарки. Помимо акций в рамках «Зелёного дня» в программе СберСпасибо регулярно запускаются и другие акционные механики с партнёрами, и у нас произошёл небывалый всплеск активности. Значительное влияние на транзакционную активность клиентов в том числе оказали и повсеместные «чёрные пятницы», которые традиционно проводятся в ноябре, что создаёт определённый ажиотаж. Именно поэтому мы во всех условиях и правилах акций к «Зелёному дню» заложили период начисления бонусов и подарков до 35 дней, но на практике зачисляем их гораздо быстрее, - заявил Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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