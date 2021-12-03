18 тысяч посылок получили в Сбере жители Бурятии

В республике активно пользуются услугами СберЛогистики
В 45 филиалах Сбербанка в Бурятии расположены постаматы сервиса экосистемы Сбера – СберЛогистика. В 18 из них в настоящее время ведётся не только приём посылок, но и отправка в регионы России, и жители республики активно пользуются новым логистическим ресурсом. Так, с начала 2021 года жители Бурятии отправили почти тысячу посылок, а получили – 18915.
- Ещё год назад, когда в филиалах только появились первые постаматы СберЛогистики, жители с удивлением спрашивали: «Что это такое?» А сейчас сервис стал популярным, клиенты оценили его удобство, шаговую доступность и качество. Для нас же развитие сети пунктов выдачи заказов и постаматов в отделениях Сбербанка – это в первую очередь забота о безопасности и комфорте для клиентов. И, конечно, это стремление Сбера быть для жителей региона, больше чем просто банком, актуальной и востребованной экосистемой разнообразных сервисов, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.
Оформить посылку клиент может заранее на сайте СберЛогистики, через приложение СберБанк Онлайн, либо может оформить процедуру регистрации отправления в офисе Сбера. Сроки доставки посылок в пределах РФ в среднем варьируются от 3 до 5 дней, в зависимости от направления отправления.
Полный список отделений Сбербанка с пунктами приёма и выдачи посылок СберЛогистики можно посмотреть на сайте сервиса.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
18 тысяч посылок получили в Сбере жители Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 03.12.2021
В республике активно пользуются услугами СберЛогистики
Бизнес, 03.12.2021
Бизнесмена задержали таможенники и сотрудники УФСБ
Машины будут выпускаться под маркой «Мозо»
Он был построен на средства частного инвестора
Ответ дали после прокурорского вмешательства
Предпринимательница хотела обмануть управление капстроительства правительства Бурятии
Пассажирка получила ценный подарок
Дом висит на скале на полпути к пику Любви в Аршане
Влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия
В феврале 2022 года в рамках Olkhon Ice Fest пройдёт информационный тур Ice Golf
На чартерный рейс Улан-Удэ - Улан-Батор остались последние места
Персонал кафе не использовал средства индивидуальной защиты
Конференция будет интересна самой широкой аудитории
Бизнес, 30.11.2021
Также компания запустила новый промовклад
Бизнес, 30.11.2021
Это коснётся бизнеса в малонаселённых муниципальных образованиях региона