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18 тысяч посылок получили в Сбере жители Бурятии

18 тысяч посылок получили в Сбере жители Бурятии
Бизнес, 
В республике активно пользуются услугами СберЛогистики

В 45 филиалах Сбербанка в Бурятии расположены постаматы сервиса экосистемы Сбера – СберЛогистика. В 18 из них в настоящее время ведётся не только приём посылок, но и отправка в регионы России, и жители республики активно пользуются новым логистическим ресурсом. Так, с начала 2021 года жители Бурятии отправили почти тысячу посылок, а получили – 18915.

- Ещё год назад, когда в филиалах только появились первые постаматы СберЛогистики, жители с удивлением спрашивали: «Что это такое?» А сейчас сервис стал популярным, клиенты оценили его удобство, шаговую доступность и качество. Для нас же развитие сети пунктов выдачи заказов и постаматов в отделениях Сбербанка – это в первую очередь забота о безопасности и комфорте для клиентов. И, конечно, это стремление Сбера быть для жителей региона, больше чем просто банком, актуальной и востребованной экосистемой разнообразных сервисов, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

Оформить посылку клиент может заранее на сайте СберЛогистики, через приложение СберБанк Онлайн, либо может оформить процедуру регистрации отправления в офисе Сбера. Сроки доставки посылок в пределах РФ в среднем варьируются от 3 до 5 дней, в зависимости от направления отправления.

Полный список отделений Сбербанка с пунктами приёма и выдачи посылок СберЛогистики можно посмотреть на сайте сервиса.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

Сбер Сбербанк

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