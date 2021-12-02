В Монголии откроется первый завод по сборке легковых машин

Бизнес, Фото: Bars Motors

Машины будут выпускаться под маркой «Мозо»



6 декабря в Монголии состоится открытие первой части завода по сборке легковых автомобилей под маркой «Мозо» на основе технологии блокчейн.



Два года назад компания «Барс Моторс» открыла автосборочный завод в китайском городе Ханчжоу производственной мощностью 25 тысяч автомобилей в год. В этот раз второй завод по сборке автомобилей был построен в Монголии.



По информации представителей компании, преимущество технологии блокчейн в том, что все детали будут импортированы напрямую с немецких и японских автопроизводителей. Это должно обеспечить бесперебойную поставку автомобилей новым владельцам.



Когда новый завод будет полностью введён в эксплуатацию, на нём будут собирать 2500 автомобилей в год.



- Автомобиль «Мозо» прошёл испытания в Монголии в течение последних трёх лет. За это время он доказал свою способность выдержать суровые климатические условия, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



В будущем завод сможет собирать и оснащать автомобили других марок.

