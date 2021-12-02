Машины будут выпускаться под маркой «Мозо»
6 декабря в Монголии состоится открытие первой части завода по сборке легковых автомобилей под маркой «Мозо» на основе технологии блокчейн.
Два года назад компания «Барс Моторс» открыла автосборочный завод в китайском городе Ханчжоу производственной мощностью 25 тысяч автомобилей в год. В этот раз второй завод по сборке автомобилей был построен в Монголии.
По информации представителей компании, преимущество технологии блокчейн в том, что все детали будут импортированы напрямую с немецких и японских автопроизводителей. Это должно обеспечить бесперебойную поставку автомобилей новым владельцам.
Когда новый завод будет полностью введён в эксплуатацию, на нём будут собирать 2500 автомобилей в год.
- Автомобиль «Мозо» прошёл испытания в Монголии в течение последних трёх лет. За это время он доказал свою способность выдержать суровые климатические условия, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В будущем завод сможет собирать и оснащать автомобили других марок.
В Монголии откроется первый завод по сборке легковых машин
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