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В Улан-Удэ сотрудника «Читаэнергосбыт» оштрафовали за медлительность

В Улан-Удэ сотрудника «Читаэнергосбыт» оштрафовали за медлительность
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ответ дали после прокурорского вмешательства

В июне 2021 года жительница Улан-Удэ обратилась в территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» с заявлением по вопросу учёта электроэнергии.

- В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ заявительнице не направлен. Лишь в ходе прокурорской проверки женщина получила ответ, - сообщает прокуратура Бурятии.

В отношении начальника территориального подразделения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

- Суд оштрафовал должностное лицо на пять тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.


штраф прокуратура

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