В Улан-Удэ сотрудника «Читаэнергосбыт» оштрафовали за медлительность

Ответ дали после прокурорского вмешательства



В июне 2021 года жительница Улан-Удэ обратилась в территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» с заявлением по вопросу учёта электроэнергии.



- В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ заявительнице не направлен. Лишь в ходе прокурорской проверки женщина получила ответ, - сообщает прокуратура Бурятии.



В отношении начальника территориального подразделения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».



- Суд оштрафовал должностное лицо на пять тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





