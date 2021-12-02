Ответ дали после прокурорского вмешательства
В июне 2021 года жительница Улан-Удэ обратилась в территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» с заявлением по вопросу учёта электроэнергии.
- В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ заявительнице не направлен. Лишь в ходе прокурорской проверки женщина получила ответ, - сообщает прокуратура Бурятии.
В отношении начальника территориального подразделения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».
- Суд оштрафовал должностное лицо на пять тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ сотрудника «Читаэнергосбыт» оштрафовали за медлительность
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