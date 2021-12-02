Предпринимательница хотела обмануть управление капстроительства правительства Бурятии
Предпринимательница из Селенгинского района попала в «чёрный список» поставщиков после того, как схитрила и заключила два контракта на одну квартиру. Квартиры покупают за счёт бюджета Бурятии для детей-сирот.
- Индивидуальный предприниматель стала победителем двух аукционов и с разницей в один день заключила контракты в отношении одной и той же квартиры в Гусиноозёрске, то есть один из контрактов был заведомо невыполним, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
Неизвестно на что рассчитывала бизнесвумен, но обман, конечно быстро вскрылся. Заказчик – управление капитального строительства правительства Бурятии - обратился в УФАС с тем, чтобы предпринимательницу включили в реестр недобросовестных поставщиков.
- Неисполнение обязательств по контракту стало основанием для признания предпринимательницы недобросовестным поставщиком. Теперь в течение двух лет ИП не сможет принимать участие в государственных закупках, - пояснили в антимонопольном органе.
В Бурятии бизнесвумен заключила два контракта на одну квартиру
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