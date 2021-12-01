Туристы сыграют в гольф на Байкале

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В феврале 2022 года в рамках Olkhon Ice Fest пройдёт информационный тур Ice Golf



Премиальные гольф-туры на Байкал, в том числе для участия в турнирах по гольфу на льду озера, планируют запустить в Иркутской области и Бурятии. Об этом сказала руководитель по работе с партнерами автономной некоммерческой организации «Международный центр гольф туризма» Юлия Шишенкова на круглом столе на туристической выставке «Байкалтур» в Иркутске. Об этом сообщает ТАСС.



- Это будет не только интересный международный турнир по ледовому гольфу, для которого будет построено два девятилуночных поля, но также это будут варианты туров, чтобы представить иностранным и русским гостям премиум-сегмента, гольфистам, новые для них регионы для путешествий - Иркутскую область и Бурятию. Для чего мы планируем сделать данный турнир? Для того, чтобы развить новый премиум-туризм в Байкальском регионе, привлечь инвесторов для развития данного направления. Для региона это может быть новый вид туристического маршрута и турпродукта, - цитирует Юлию Шишенкову ТАСС.



В следующем году специалисты Международного центра гольф туризма собираются посетить Иркутскую область и Бурятию с инфотурами, чтобы познакомиться с инфраструктурой этих регионов. Также они намерены презентовать на международных выставках и форумах идею гольф-туров на Байкал. В феврале 2023 года, к 100-летию Бурятии, планируют провести на льду сибирского озера международный турнир по гольфу и далее выстроить работу с туроператорами, чтобы они могли на регулярной основе привозить группы гольфистов в Восточную Сибирь. Туры будут не только зимние, но и летние.





