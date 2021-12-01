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Всё самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf

Всё самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf
Бизнес, 
Конференция будет интересна самой широкой аудитории

12 декабря Сбер проведёт свою первую цифровую конференцию по дизайну — SberDesign Conf. Она будет посвящена дизайну во всех его проявлениях и в максимально широком смысле слова: дизайну цифровых продуктов, физической среды, промышленному дизайну, дизайну с точки зрения психологии и восприятия различными типами мышления, архитектурному, музыкальному дизайну и многим другим направлениям.

SberDesign Conf будет интересна самой широкой аудитории: как профессионалам в сфере дизайна, так и всем желающим, которые любят стильные продукты и сервисы и хотят узнать, как они создаются. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

Спикерами мультидисциплинарной SberDesign Conf станут ведущие российские и международные эксперты креативных индустрий, а также топ-менеджеры и специалисты Сбера и компаний экосистемы. Своим видением дизайна в ходе различных сессий конференции поделятся Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка; Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко, режиссёр фильма «Холоп» (12+), недавно вернувшийся из космоса; лауреат «Грэмми» Imanbek; известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов; популярный дизайнер Карим Рашид; создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие эксперты национального и международного уровня.

- Мы специально изучали, за что именно Сбер ценят клиенты, и определили, что один из самых быстрорастущих критериев нашего бренда — это Сбер как дизайнерская компания. Клиентам важно, чтобы продукты, которыми они пользуются, соответствовали всем трендам дизайна, были модными — и при этом органичными и удобными. Дизайн — как раз про это. Мы стремимся сформировать сообщество единомышленников, которые вместе с нами думают о том, куда будет развиваться дизайн как индустрия, и вовлечь в это сообщество как можно больше заинтересованных людей. Также задача конференции — дать доступ к уникальному, интересному контенту, который будет вдохновлять людей на следующий шаг — пойти в дизайн, развиваться в этой сфере, - заявил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

Конференция будет состоять из 15 панельных сессий:
- «Дизайн всего» (открывающая сессия);
- Digital Avatar (цифровой аватар);
- «Продуктовый дизайн»;
- CGI (computer-generated imagery);
- CX/UX research (исследование клиентского опыта);
- VR (virtual reality, виртуальная реальность);
- «Шрифтовой дизайн»;
- «Архитектура»;
- «Дизайн-системы»;
- «Дизайн-менеджмент»;
- «Звуковой дизайн»;
- «История дизайна»;
- «Коммуникационный дизайн»;
- Fashion (мода);
- «Промышленный дизайн».

Возрастное ограничение 18+

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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