Майнинг массово переехал в Иркутскую область из-за дешёвой электроэнергии

Директор «Иркутскэнергосбыт» рассказал о новых вызовах для его предприятия



В Иркутском муниципальном районе сейчас фиксируется взрывной рост потребления электроэнергии населением – плюс 50 процентов. Люди начали потреблять электроэнергии в полтора раза больше. Газете «Дело» о новых вызовах для «Иркутскэнергосбыт» рассказал директор предприятия Андрей Харитонов.



– Поскольку в Иркутской области самый низкий тариф на электроэнергию, а в мире растёт популярность криптовалют, в 2021 году мы столкнулись с мощным массовым переездом майнинга в наш регион, - поделился директор иркутского предприятия.



Также Андрей Харитонов высказался о платежной дисциплине иркутян. Собираемость платежей по электроэнергии от населения в соседнем регионе составляет порядка 99-100процентов.





