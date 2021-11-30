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Майнинг массово переехал в Иркутскую область из-за дешёвой электроэнергии

Майнинг массово переехал в Иркутскую область из-за дешёвой электроэнергии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Директор «Иркутскэнергосбыт» рассказал о новых вызовах для его предприятия

В Иркутском муниципальном районе сейчас фиксируется взрывной рост потребления электроэнергии населением – плюс 50 процентов. Люди начали потреблять электроэнергии в полтора раза больше. Газете «Дело» о новых вызовах для «Иркутскэнергосбыт» рассказал директор предприятия Андрей Харитонов.

– Поскольку в Иркутской области самый низкий тариф на электроэнергию, а в мире растёт популярность криптовалют, в 2021 году мы столкнулись с мощным массовым переездом майнинга в наш регион, - поделился директор иркутского предприятия.

Также Андрей Харитонов высказался о платежной дисциплине иркутян. Собираемость платежей по электроэнергии от населения в соседнем регионе составляет порядка 99-100процентов.


криптовалюта

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